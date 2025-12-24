امریکن سکھ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے مداح نکلے

لاہور:
امریکا میں قائم سکھ تنظیم کے ارکان وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے مداح نکلے جنہوں نے وفد کی صورت میں ملاقات کے دوران صوبائی حکومت کے اقدامات کو سراہا جبکہ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں سکھ ورثے کے تحفظ کو فرض سمجھ کر ادا کررہے ہیں۔
وزیراعلی پنجاب مریم نواز سے "سکھ آف امریکا" کے 7رکنی وفد نے بانی چیئرمین چند ہوک کی سربراہی میں ملاقات کی جہاں مریم نواز نے وفد سے پنجابی میں گفتگو کی۔
امریکن سکھ نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے عوامی فلاحی پراجیکٹس کو سراہا، اقلیتوں کے حقوق اور تحفظ کے وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کے اقدامات کی تعریف کی اور وفد نے پنجاب میں سکھ میرج ایکٹ کے نفاذ کو شان دار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔
امریکن سکھ وفد نے پنجاب میں کرسمس کی تقریبات کے پرامن انعقاد کو بھی سراہا، وفد نے پنجابی زبان کے احیا اور پنجابی سائن بورڈ لگانے پر اظہار مسرت کیا۔
وزیراعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ امریکا سے آنے والے سکھ بھائیوں سے ملاقات خوشی کا باعث ہے، خیرمقدم کو اعزاز سمجھتی ہوں، پنجاب اور پاکستان کے لیے ہمیشہ پیار اور احترام کا مظاہرہ کرنے پر پوری دنیا کی سکھ برادری کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ سکھ برادری کا پنجاب میں موجود مقدس مقامات سے جذباتی تعلق اور پاکستان سےاٹوٹ رشتہ ہے، بقائے باہمی اور ہم آہنگی کے فروغ کے لیے سکھ بھائیوں نے ہمیشہ خیرسگالی کا مظاہرہ کیا، سکھ برادری سے شکر گزاری کے اظہار کے لیے بیساکھی کے موقع پر گوردوارہ کرتار پور کا دورہ کیا اور گوردوارہ کرتار پور دنیا کے لیے پاکستان کا امن کا ناقابل تردید پیغام ہے۔
مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں سکھ ورثے کے تحفظ کو فرض سمجھ کر ادا کررہے ہیں، 56تاریخی گوردواروں کی تعمیر ومرمت وبحالی جلد مکمل کر لی جائے گی، پنجاب بھر میں گوردواروں کی مرمت اور دیکھ بھال کا کام تیزی سے جاری ہے تاکہ زائرین کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہوں۔
انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کی فلاح اور معاشی بحالی کے لیے 75 ہزار اقلیتی کارڈ کا پروگرام شروع کیا، تعداد مزید بڑھائیں گے، ہر کمیونٹی میں تحفظ کے احساس کے بغیر پنجاب کی ترقی کا سفر نامکمل رہے گا۔
ان کا کہنا تھا کہ سکھ یاتریوں کے لیے سیکیورٹی، نقل وحرکت اور دیگر سہولیات کو مثالی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کررہے ہیں، باباگرونانک دیو جی کے 556 ویں یوم پیدائش کی تقریبات کے لیے دنیا بھر سے ہزاروں یاتریوں کی آمد اپنا اعزاز سمجھتے ہیں۔
وزیراعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ہزاروں سکھ یاتریوں کی پنجاب میں آمد مذہبی ہم آہنگی اور باہمی احترام مشترکہ ورثے کی عکاس ہے، پنجاب میں آنے والے ہر سکھ کی حفاظت، سہولت اور آسانی ہماری ذمہ داری اور خدمت ہمارا اعزاز ہے، چاہتے ہیں کہ پاکستان آنے والا ہر سکھ یاتری پنجاب سے خوش گوار یادیں لے کر جائے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا بھر میں سکھ میرج ایکٹ نافذ کرنے والا دنیا کا واحد ملک ہے، سکھ میرج ایکٹ کے نفاذ کا مقصد سکھ بھائیوں کی مذہبی شناخت اور عقیدے کی روایات کااحترام ہے، پنجاب میں مذہبی سیاحت کے فروغ کے لیے تاریخی اور قابل قدر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
مریم نواز نے کہا کہ سکھ بھائیوں کی مذہبی سیاحت اور ہوٹلنگ کے شعبے میں سرمایہ کاری کا خیرمقدم کریں گے، پاکستان کو امن وآشتی اور بین المذاہب ہم آہنگی کے مرکز کے طور پر متعارف کرانا چاہتے ہیں، سکھ برادری کا احترام اور معاونت ترجیحات میں شامل ہے۔
انہوں نے کہا کہ پنجاب کا ہر فرد دنیا بھر کی سکھ برادری کو اپنے دل کے قریب رکھتا ہے، پنجاب کی سرزمین سے احترام اور پیار کے چشمے پھوٹتے ہیں۔