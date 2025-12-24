انگلینڈ کی مشکلات میں اضافہ، اہم کھلاڑی زخمی

زخمی کھلاڑی ایشز سیریز کے آخری دو ٹیسٹ میچز میں انگلینڈ کا حصہ نہیں ہوں گے

ویب ڈیسک December 24, 2025
facebook whatsup

ایشز سیریز کے لیے آسٹریلیا میں موجود انگلینڈ کی ٹیم کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگیا۔ فاسٹ بولر جوفرا آرچر انجری کے باعث سیریز کے آخری دو میچز سے باہر ہوگئے۔

بائیں جانب اسٹرین کا شکار ہونے والے جوفرا آرچر میلبرن میں شیڈول باکسنگ ڈے ٹیسٹ اور سِڈنی میں ہونے والے آخری ٹیسٹ میں انگلش ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے۔

30 سالہ فاسٹ بولر گزشتہ چار برسوں میں متعدد شدید نوعیت کی انجریز کا شکار رہے ہیں جن میں ان کی کمر اور دائیں کہنی میں اسٹریس فریکچرز شامل تھے۔ البتہ، انگلش پیسر نے رواں برس بھارت کے خلاف ہوم ٹیسٹ سیریز میں کم بیک کیا۔

ٹیم میں جوفرا آرچر کی جگہ گس ایٹکنسن کو شامل کیا جائے گا جبکہ جیکب بیٹھل اپنا ایشز ڈیبیو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کو سیریز میں ناکامی کا سامنا کرنے والے اولی پوپ کی جگہ شامل کیا جائے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اوتار: فائر اینڈ ایش... ایک طویل مگر مایوس کن واپسی (فلم ریویو)

اوتار: فائر اینڈ ایش... ایک طویل مگر مایوس کن واپسی (فلم ریویو)

 Dec 24, 2025 06:34 PM |
آمنہ ملک کی ریحام خان پر تنقید، جمائمہ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے

آمنہ ملک کی ریحام خان پر تنقید، جمائمہ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے

 Dec 24, 2025 05:14 PM |
مشہور یوٹیوبر کی اچانک موت، لاش گھر سے برآمد

مشہور یوٹیوبر کی اچانک موت، لاش گھر سے برآمد

 Dec 24, 2025 05:19 PM |

متعلقہ

Express News

قومی گورننگ باڈی دیوالیہ ہونے کے بعد آئی سی سی کا امریکی کھلاڑیوں کو فنڈز دینے کا اعلان

Express News

انگلینڈ نے انڈر 19 ورلڈ کپ کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا

Express News

ہیڈ کوچ وہاب ریاض نے پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی کھلاڑیوں کی تربیت کا بیڑا اٹھا لیا

Express News

بھارت نے فاسٹ بولرز کی رہنمائی کے لیے پاکستان سے رابطہ کیا، عاقب جاوید کا دعویٰ

Express News

انڈر 19 ایشیا کپ کے ہیرو کا آئیڈیل کرکٹر کون ہے؟

Express News

میچ فکسنگ میں ملوث کھلاڑی پر 12 سال کی پابندی عائد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو