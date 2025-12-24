امریکی ٹینس اسٹار وینس ولیمز نے اطالوی اداکار سے شادی کر لی

اس جوڑے کی شادی کی تقریبات 6 روز پام بیچ فلوریڈا میں جاری رہیں

ویب ڈیسک December 24, 2025
facebook whatsup

مشہور امریکی ٹینس اسٹار وینس ولیمز نے اطالوی اداکار اور ماڈل اینڈریا پریٹی سے شادی کر لی۔ شادی کی تقریب پام بیچ، فلوریڈا میں ہوئی جس میں قریبی رشتہ داروں اور دوستوں نے شرکت کی۔

اس جوڑے کی شادی کی تقریبات 5 روز پام بیچ فلوریڈا میں جاری رہیں اور بعد ازاں 19 دسمبر 2025 کو ایک نجی کورٹ ہاؤس میں قانونی طور پر شادی کی۔

وینس اور اینڈریا پہلی بار 2024 میں ملان فیشن ویک میں ملے تھے جہاں ان کی ملاقات ہوئی اور بعد میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں مبتلا ہو گئے اور جنوری 2025 میں انہوں نے منگنی کی۔

پام بیچ میں ہونے والی شادی اس جوڑے کی دوسری شادی تھی، پہلے انہوں نے اِٹلی میں ایک تقریب کی تھی مگر فلوریڈا میں قانونی طور پر شادی کے بندھن میں منسلک ہوگئے۔

مزید پڑھیں

Express News

پاکستان کے کامیاب ترین ٹینس اسٹار اعصام الحق کا ریٹائرمنٹ کا اعلان

وینس نے اپنی شادی کو سب سے خوشگوار اور سب سے خوبصورت قرار دیا اور اینڈریا نے کہا کہ فلوریڈا کی رسمی تقریب ان کی زندگی کے سب سے حسین لمحات میں سے ایک ہے۔

وینس کی بڑی بہن سیرینا ولیمز نے بھی شادی پر جذباتی پیغام جاری کیا اور کہا کہ وینس کو اس کے نئے سفر میں خوش و کامیاب دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔

وینس ولیمز 45 سال کی عمر میں بھی اپنا ٹینس کیرئیر جاری رکھنا چاہتی ہیں اور جنوری 2026 میں ہونے والے ڈبلیو ٹی اے ٹور کے ایک اور سیزن میں حصہ لینے کا ارادہ بھی ہے۔  
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اوتار: فائر اینڈ ایش... ایک طویل مگر مایوس کن واپسی (فلم ریویو)

اوتار: فائر اینڈ ایش... ایک طویل مگر مایوس کن واپسی (فلم ریویو)

 Dec 24, 2025 06:34 PM |
آمنہ ملک کی ریحام خان پر تنقید، جمائمہ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے

آمنہ ملک کی ریحام خان پر تنقید، جمائمہ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے

 Dec 24, 2025 05:14 PM |
مشہور یوٹیوبر کی اچانک موت، لاش گھر سے برآمد

مشہور یوٹیوبر کی اچانک موت، لاش گھر سے برآمد

 Dec 24, 2025 05:19 PM |

متعلقہ

Express News

قومی گورننگ باڈی دیوالیہ ہونے کے بعد آئی سی سی کا امریکی کھلاڑیوں کو فنڈز دینے کا اعلان

Express News

انگلینڈ نے انڈر 19 ورلڈ کپ کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا

Express News

ہیڈ کوچ وہاب ریاض نے پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی کھلاڑیوں کی تربیت کا بیڑا اٹھا لیا

Express News

بھارت نے فاسٹ بولرز کی رہنمائی کے لیے پاکستان سے رابطہ کیا، عاقب جاوید کا دعویٰ

Express News

انڈر 19 ایشیا کپ کے ہیرو کا آئیڈیل کرکٹر کون ہے؟

Express News

میچ فکسنگ میں ملوث کھلاڑی پر 12 سال کی پابندی عائد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو