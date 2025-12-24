کرسمس پر ’’جنگل بیلز‘‘ نے منگولین روپ دھار لیا، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ وائرل

گانے کی مختصر ویڈیو کلپ کو انسٹاگرام پر سات دن میں آٹھ لاکھ سے زائد لائیکس مل چکے ہیں

سوشل میڈیا پر ایک انوکھا میوزیکل تجربہ اس وقت خوب دھوم مچا رہا ہے، جہاں کرسمس کا مشہور گیت ’’Jingle Bells‘‘ ایک بالکل نئے، غیر متوقع انداز میں سامنے آیا ہے۔

یہ نیا ورژن نہ صرف سننے والوں کو حیران کر رہا ہے بلکہ شوبز اور میوزک ٹرینڈز میں بھی تیزی سے مقبول ہورہا ہے۔

منگولین رنگ میں ڈھلا ’’جِنگل بیلز‘‘

نیدرلینڈز سے تعلق رکھنے والے معروف ڈی جے اور میوزک پروڈیوسر اُمت اوزکان نے روایتی کرسمس کیرول ’’جنگل بیلز‘‘ کو منگولین اسٹائل میں ڈھال کر اسے کلب میوزک کا حصہ بنا دیا۔ اس منفرد ورژن میں منگولین انداز کی دھن، مخصوص بول اور جدید ٹیکنو بیٹس شامل ہیں، جس نے گانے کو ایک نیا رنگ دے دیا۔

گانا ایک ہفتے میں وائرل

اُمت اوزکان نے اس گانے کا مختصر کلپ سات دن قبل انسٹاگرام پر شیئر کیا تھا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر آگ لگا دی۔ ویڈیو کو آٹھ لاکھ سے زائد لائیکس مل چکے ہیں، جبکہ صارفین نے اسے ’’کرسمس ریو پارٹی‘‘ کےلیے بہترین انتخاب قرار دیا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سانتا کلاز کی بھی مہرِ تصدیق

دلچسپ بات یہ ہے کہ انسٹاگرام پر موجود سانتا کلاز کے آفیشل اکاؤنٹ نے بھی اس گانے کو سراہا۔ سانتا نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ ’’ایلوز ورکشاپ میں اس گانے پر جھوم رہے ہیں، مجھے بار بار یاد دلانا پڑ رہا ہے کہ رقص چھوڑ کر تحفے مکمل کریں!‘‘

مکمل گانا اور ویڈیو بھی جاری

گانے کی غیر معمولی مقبولیت کے بعد اُمت اوزکان نے مداحوں کے مسلسل مطالبے پر 20 دسمبر کو یوٹیوب پر مکمل ویڈیو جاری کی، جبکہ ایک دن بعد یہ گانا اسپاٹی فائی پر بھی ریلیز کردیا گیا۔ ڈی جے کا کہنا ہے کہ یہ سب ایک تفریحی خیال کے طور پر شروع ہوا تھا، مگر مداحوں کے پرجوش ردعمل نے اسے مکمل پروجیکٹ بنا دیا۔

منگولین گلوکار، مگر AI کا تڑکا

ویڈیو میں ایک منگولین شخص کو روایتی لباس میں ’’گاتے‘‘ دکھایا گیا ہے، جس نے ناظرین کو مزید تجسس میں مبتلا کردیا۔ تاہم اُمت اوزکان کے مطابق یہ حقیقی فوٹیج ہے جس میں AI-assisted visuals کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی جدید ٹیکنالوجی اور ثقافت کا حسین امتزاج۔

جنگل بیلز: ایک مختصر تاریخ

’’Jingle Bells‘‘ دنیا کے سب سے زیادہ گائے جانے والے کرسمس گانوں میں شمار ہوتا ہے۔ اسے امریکی موسیقار جیمز لارڈ پیئرپونٹ نے 1857 میں لکھا تھا، اور ابتدا میں اس کا کرسمس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ، خاص طور پر 1943 میں بنگ کروسبی کی ریکارڈنگ کے بعد یہ گانا کرسمس کی پہچان بن گیا۔

گانا ٹرینڈنگ میں کیوں ہے؟

اس نئے منگولین ورژن نے ثابت کردیا کہ کلاسک گانے اگر تخلیقی انداز میں پیش کیے جائیں تو نئی نسل کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ کرسمس کے قریب آتے ہی یہ گانا سوشل میڈیا، کلب میوزک اور پلے لسٹس کا حصہ بنتا جا رہا ہے، اور بلاشبہ یہ اس کرسمس سیزن کا سب سے انوکھا میوزیکل ٹرینڈ بن چکا ہے۔
