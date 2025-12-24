پاکستان کے بہترین جیولین تھرو ایتھلیٹ اور اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو ورلڈ اسپورٹس سمٹ 2025 میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا جو 29 سے 30 دسمبر کو دبئی میں منعقد ہوگا۔
گلف نیوز کی رپورٹ کے مطابق یہ ورلڈ اسپورٹس سمٹ ایک عالمی معیار کا کھیلوں کا اجلاس ہے جس میں دنیا بھر کے معروف کھلاڑی، کھیل کے عہدیدار اور اسٹیک ہولڈرز شرکت کرتے ہیں تاکہ کھیلوں میں شاندار کارکردگی کو سراہا جائے اور کھیلوں کے مستقبل پر تبادلہ خیال کیا جائے۔
ارشد ندیم اس اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے واحد ایتھلیٹ ہوں گے۔ اجلاس میں شامل دیگر عالمی اسپورٹس شخصیات میں سابق UFC چیمپئن خبیب نورماگو میدوو، باکسنگ لیجنڈ مینی پیکیاؤ، ٹینس کے نامور کھلاڑی نوواک جوکووِچ، سرینا ولیمز، ثانیہ مرزا، NFL اسٹار ریجی بش اور فٹبال لیجنڈز رونالڈو اور پاؤلو مالدینی شامل ہیں۔
ارشد ندیم نے پیرس اولمپکس 2024 میں پاکستان کے لیے سونے کا تمغا جیت کر قومی تاریخ رقم کی، انہوں نے 92.97 میٹر کی لمبائی کے ساتھ اولمپک ریکارڈ قائم کیا۔ ان کی دیگر کامیابیوں میں کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ، ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں سلور اور ایشین گیمز میں برونز میڈل شامل ہیں۔
اس کے علاوہ سال 2025 میں ارشد نے 35ویں نیشنل گیمز میں بھی گولڈ میڈل جیتا جہاں ان کی بہترین تھرو 81.81 میٹر رہی۔