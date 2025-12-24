پاکستان کے اولمپک چیمپئن ارشد ندیم کے لیے ایک اور بڑا اعزاز

اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو دبئی میں منعقد ہونے والے ورلڈ اسپورٹس سمٹ 2025 میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا

ویب ڈیسک December 24, 2025
facebook whatsup

پاکستان کے بہترین جیولین تھرو ایتھلیٹ اور اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو ورلڈ اسپورٹس سمٹ 2025 میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا جو 29 سے 30 دسمبر کو دبئی میں منعقد ہوگا۔

گلف نیوز کی رپورٹ کے مطابق یہ ورلڈ اسپورٹس سمٹ ایک عالمی معیار کا کھیلوں کا اجلاس ہے جس میں دنیا بھر کے معروف کھلاڑی، کھیل کے عہدیدار اور اسٹیک ہولڈرز شرکت کرتے ہیں تاکہ کھیلوں میں شاندار کارکردگی کو سراہا جائے اور کھیلوں کے مستقبل پر تبادلہ خیال کیا جائے۔

ارشد ندیم اس اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے واحد ایتھلیٹ ہوں گے۔ اجلاس میں شامل دیگر عالمی اسپورٹس شخصیات میں سابق UFC چیمپئن خبیب نورماگو میدوو، باکسنگ لیجنڈ مینی پیکیاؤ، ٹینس کے نامور کھلاڑی نوواک جوکووِچ، سرینا ولیمز، ثانیہ مرزا، NFL اسٹار ریجی بش اور فٹبال لیجنڈز رونالڈو اور پاؤلو مالدینی شامل ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

ارشد ندیم نے نیشنل گیمز میں گولڈ میڈل جیت لیا

Express News

ارشد ندیم نے اسلامک یک جہتی گیمز میں گولڈ میڈل جیت لیا

ارشد ندیم نے پیرس اولمپکس 2024 میں پاکستان کے لیے سونے کا تمغا جیت کر قومی تاریخ رقم کی، انہوں نے 92.97 میٹر کی لمبائی کے ساتھ اولمپک ریکارڈ قائم کیا۔ ان کی دیگر کامیابیوں میں کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ، ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں سلور اور ایشین گیمز میں برونز میڈل شامل ہیں۔

اس کے علاوہ سال 2025 میں ارشد نے 35ویں نیشنل گیمز میں بھی گولڈ میڈل جیتا جہاں ان کی بہترین تھرو 81.81 میٹر رہی۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اوتار: فائر اینڈ ایش... ایک طویل مگر مایوس کن واپسی (فلم ریویو)

اوتار: فائر اینڈ ایش... ایک طویل مگر مایوس کن واپسی (فلم ریویو)

 Dec 24, 2025 06:34 PM |
آمنہ ملک کی ریحام خان پر تنقید، جمائمہ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے

آمنہ ملک کی ریحام خان پر تنقید، جمائمہ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے

 Dec 24, 2025 05:14 PM |
مشہور یوٹیوبر کی اچانک موت، لاش گھر سے برآمد

مشہور یوٹیوبر کی اچانک موت، لاش گھر سے برآمد

 Dec 24, 2025 05:19 PM |

متعلقہ

Express News

قومی گورننگ باڈی دیوالیہ ہونے کے بعد آئی سی سی کا امریکی کھلاڑیوں کو فنڈز دینے کا اعلان

Express News

انگلینڈ نے انڈر 19 ورلڈ کپ کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا

Express News

ہیڈ کوچ وہاب ریاض نے پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی کھلاڑیوں کی تربیت کا بیڑا اٹھا لیا

Express News

بھارت نے فاسٹ بولرز کی رہنمائی کے لیے پاکستان سے رابطہ کیا، عاقب جاوید کا دعویٰ

Express News

انڈر 19 ایشیا کپ کے ہیرو کا آئیڈیل کرکٹر کون ہے؟

Express News

میچ فکسنگ میں ملوث کھلاڑی پر 12 سال کی پابندی عائد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو