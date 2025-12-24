ایک نئی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ نورڈک ڈائٹ (مچھلی، سبزیوں، بیریز اور سالم اجناس سے بھرپور غذا) نہ صرف قلبی صحت کو بہتر کرتی ہے بلکہ ٹائپ 2 ذیا بیطس کے اثرات کو بھی کم کرتی ہے۔
جرنل نیچر کمیونیکیشنز میں شائع ہونے والی تحقیق میں سوئیڈش سائنس دانوں نے 100 سے زائد افراد کی صحت پر نورڈک ڈائٹ کے اثرات کا جائزہ لیا۔
مطالعے میں ان کو معلوم ہوا کہ اس غذا نے شرکاء کے جگر پر جمی چکنائی کو کم کرنے میں مدد دی۔
ماہرین کے مطابق اب کی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ غذا ٹائپ 2 ذیا بیطس اور میٹابولک ڈِس فنکشن-ایسوسی ایٹڈ اسٹیےٹوٹک لیور ڈیزیز (ایم اے اسی ایل ڈی) کو قابو کرنے میں ایک مؤثر طریقہ ثابت ہو سکتا ہے۔
ایم اے ایس ایل ڈی ایک ایسی بیماری ہے جو شراب نوشی کے بجائے کولیسٹرول اور مٹاپے سے تعلق رکھتی ہے۔
واضح رہے نورڈک علاقے میں یورپ کے شمالی ممالک آتے ہیں جن میں سوئیڈن، فن لینڈ، ناروے، ڈنمارک وغیرہ شامل ہیں۔