چین: لڑکے نے لاکھوں ڈالر مالیت کا سونے کا تاج توڑ ڈالا

دو کلو وزنی گولڈن فینکس کراؤن کی مالیت تقریباً 2 لاکھ 80 ہزار ڈالر تھی

ویب ڈیسک December 24, 2025
facebook whatsup

چین میں ایک بچے نے نمائش کے دوران انتہائی قیمتی سونے تاج حادثاتی طور پر توڑ دیا۔

ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق دو کلو وزنی گولڈن فینکس کراؤن کی مالیت تقریباً 2 لاکھ 80 ہزار ڈالر تھی۔ نوجوان اپنے گھر والوں کے ساتھ نمائش میں گیا تھا جہاں غیر ارادی طور پر تاج سے ٹکرایا اور تاج ٹکڑے ٹکڑے ہوگیا۔

واقعے کی تفصیلات سے ژینگ کائیے نامی ایک انفلوئنسر (1 کروڑ 36 لاکھ فالوورز) نے آگاہ کیا۔

انہوں نے بتایا کہ یہ تاج ان کے شوہر نے شادی کے تحفے کے طور پر بنایا تھا۔

سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بچہ اپنی والدہ کے ساتھ تاج کو دیکھنے آتا ہے، جب وہ حفاظتی کیس کو صاف کرنے کے لیے چھوتا ہے تو وہ الٹ جاتا ہے اور تاج گِر کر ٹوٹ جاتا ہے۔

ژینگ کا کہنا تھا کہ وہ اس واقعے کے بعد بہت مایوس تھے، یہ تاج ان کے محبت کی نشانی تھی جو ان کے لیے بہت معنی رکھتی تھی۔

جوڑے کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ واقعہ ان کی شادی کے لیے بد شگنی کا سبب بنے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

حسن احمد کی کرسمس تقریبات میں شرکت؟ اداکار نے اپنا موقف بیان کردیا

حسن احمد کی کرسمس تقریبات میں شرکت؟ اداکار نے اپنا موقف بیان کردیا

 Dec 24, 2025 09:21 PM |
کرسمس پر ’’جنگل بیلز‘‘ نے منگولین روپ دھار لیا، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ وائرل

کرسمس پر ’’جنگل بیلز‘‘ نے منگولین روپ دھار لیا، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ وائرل

 Dec 24, 2025 08:43 PM |
اوتار: فائر اینڈ ایش... ایک طویل مگر مایوس کن واپسی (فلم ریویو)

اوتار: فائر اینڈ ایش... ایک طویل مگر مایوس کن واپسی (فلم ریویو)

 Dec 24, 2025 06:34 PM |

متعلقہ

Express News

بھارتی طلبا بیرون ملک شرمناک کام کرنے لگے، لڑکی کی ویڈیو وائرل

Express News

رولر کوسٹر 130 فٹ بلندی پر معلق، دیکھنے والوں کو فائنل ڈسٹینشن کا خوفناک حادثہ یاد آگیا

Express News

امریکا: خاتون کی معمول کی حکمت عملی نے بڑا انعام جتوا دیا

Express News

برطانیہ: ہوا سے منہ میں جانیوالا پتہ تھوکنا شہری کو مہنگا پڑ گیا

Express News

سال 2025 کی انوکھی ایجادات

Express News

سان فرانسسکو: بجلی کی بندش، ٹریفک سگنلز کی عدم دستیابی نے ڈرائیور-لیس ٹیکسیوں کو الجھا دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو