چین کا خودکار گاڑیوں کی پیداوار سے متعلق بڑا فیصلہ

چین نے یہ فیصلہ ایک مہلک حادثے کے پیشِ نظر کیا ہے

ویب ڈیسک December 25, 2025
چین جدید اور خودکار کاروں کی وسیع پیمانے پر پیداوار اور فروخت کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی رفتار سست کرنے جا رہا ہے۔ چین کی جانب سے یہ اقدام خودکار ڈرائیونگ ٹیکنالوجی کے سبب ہونے والے ایک مہلک حادثے کے بعد اٹھایا گیا ہے۔

رپورٹس کے مطابق چینی حکام نے مزید خود کار گاڑیوں کی فروخت کی اجازت کے طلب گار کار سازوں کے نو پروپوزل میں سے دو کی منظوری دی ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک وہیکل آٹو میشن کی جانب لے جانے کے عمل میں رفتار کم کرنے جا رہا ہے۔

تجزیہ کار اس اقدام کا تعلق ریگولیٹری اتھارٹی کے سخت موقف اور مارچ میں ہونے والے ایک حادثے سے جوڑ رہے ہیں۔ حادثے میں شیاؤمی کی ایس یو 7 الیکٹرک کار کی ٹکر سے یونیورسٹی کے تین طالبِ علم ہلاک ہوگئے تھے۔

کار 115.8 کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے معاون ڈرائیونگ سسٹم کے ساتھ دوڑ رہی تھی جب سسٹم نے سڑک پر جاری کام کی وجہ سے لین کے بند ہونے کی نشان دہی کی۔ سسٹم نے ایک باآواز بلند انتباہ جاری کیا جس کے بعد ڈرائیور نے کنٹرول سنبھالا لیکن گاڑی بمشکل ایک سیکنڈ بعد کنکریٹ کی رکاوٹ سے ٹکرا گئی۔
