پاکستان کو کھیلوں کے ایک اور انٹرنیشنل ایونٹ کی میزبانی مل گئی

پاکستان اگست 2026 میں اس انٹرنیشنل ایونٹ کی میزبانی کرے گا

ویب ڈیسک December 25, 2025
پاکستان کے لیے کھیلوں کے میدان سے ایک اور خوشخبری سامنے آئی ہے جہاں پاکستان کو ایک اور انٹرنیشنل ایونٹ کی میزبانی مل گئی۔

وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر پیغام میں اس اہم سنگ میل کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو ساؤتھ ایشین فٹبال فیڈریشن (SAFF) بوائز انڈر 17 چیمپئن شپ کی میزبانی مل گئی اور پاکستان اگست 2026 میں اس انٹرنیشنل ایونٹ کی میزبانی کرے گا جو انٹرنیشنل کھیلوں خصوصاً فٹبال کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔

اس ایونٹ میں جنوبی ایشیا کے مختلف ممالک کی انڈر 17 فٹبال ٹیمیں شرکت کریں گی جس سے نہ صرف نوجوان کھلاڑیوں کو اعلیٰ سطح کے مقابلوں کا موقع ملے گا بلکہ پاکستان میں ملٹی نیشنل فٹبال سرگرمیوں کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔

خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان فٹبال فیڈریشن (PFF) کی جانب سے اس اہم ایونٹ کی میزبانی حاصل کرنا ایک شاندار کامیابی ہے۔ کھیلوں سے وابستہ حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ عالمی سطح پر پاکستان پر بڑھتے ہوئے اعتماد کا ثبوت ہے۔

سیف انڈر 17 بوائز فٹبال چیمپئن شپ 2026 کی میزبانی سے پاکستان کی عالمی کھیلوں میں ساکھ مزید مضبوط ہوگی اور ملک ایک بااعتماد اور قابلِ اعتماد میزبان کے طور پر ابھرے گا۔
