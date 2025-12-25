کینسر کے علاج کیلئے نیا طریقہ تیار، مثبت نتائج

یہ طریقہ کار ابھی ابتدائی مراحل میں ہے اور انسانوں یا جانوروں پر آزمایا جانا باقی ہے

ویب ڈیسک December 25, 2025
محققین نے کینسر کے علاج کا ایک نیا طریقہ کار تیار کیا ہے جو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے چُن کر کینسر زدہ خلیات کو ہدف بناتا ہے اور صحت مند بافتوں کو نقصان نہیں پہنچاتا۔

آسٹریلیا کے شہر میلبرن کی آڑ ایم آئی ٹی یونیورسٹی کی ایک ٹیم کا کہنا ہے کہ انتہائی چھوٹے دھاتی ذرات (جن کو انہوں نے ’نینو ڈاٹس‘ کا نام دیا) انسانوں میں کینسر زدہ خلیات کی نشان دہی کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ٹارگیٹڈ تھراپیز کی نئے امکانات کی راہیں کھولتا ہے۔

یہ تحقیق فی الحال اپنے ابتدائی مراحل میں ہے۔ اس وقت اس کو انسانوں یا جانوروں کے بجائے صرف تجربہ گاہ میں بنے خلیوں پر آزمایا گیا ہے۔ تحقیق کے نتائج نئے مؤثر لائحہ عمل کی جانب اشارہ کرتے ہیں جو کینسر کے سیلز میں موجود کمزوریوں کو واضح کرتا ہے۔

جامعہ سے تعلق رکھنے ڈاکٹر باؤیوے ژینگ کا کہنا تھا کہ کینسر زدہ خلیے صحت مند خلیوں کے مقابلے میں زیادہ تناؤ میں رہتے ہیں۔ یہ دھاتی ذرات اس تناؤ مزید بڑھاتے ہیں اور اتنا بڑھاتے ہیں کہ یہ خلیے اپنی تباہی کا سبب خود بننا شروع ہوجاتے ہیں۔
