149 ویں یوم پیدائش قائد اعظم پر صدر اور وزیر اعظم کا قوم کے نام اہم پیغام

اسلام آباد:
بابائے قوم قائداعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے موقع پر صدرِ مملکت آصف علی زرداری اور وزیراعظم محمد شہباز شریف نے قوم کے نام اپنے علیحدہ علیحدہ پیغامات میں قائداعظمؒ کو شاندار خراجِ عقیدت پیش کیا اور ان کے اصولوں پر عمل کو قومی ترقی کی ضمانت قرار دیا۔
صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ آج قائداعظم کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے ساتھ یقین محکم اور انتھک محنت کو یاد کرنے کا دن ہے جس نے پاکستان کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا۔
انہوں نے کہا کہ جب قوم مختلف چیلنجز سے نمٹ رہی ہے تو قائداعظمؒ کی قیادت اور اصول آج بھی ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔
صدر مملکت کے مطابق قائداعظم جمہوریت، انصاف اور برابری کے علمبردار تھے اور یہی اقدار ہمارے قومی سفر کا مرکز ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کا پیغام آج بھی ترقی، سماجی ہم آہنگی اور قومی اعتماد کے استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔
آصف علی زرداری نے کہا کہ قوم آئندہ برس قائداعظم کے 150 ویں یومِ پیدائش کی جانب بڑھ رہی ہے، جو ایک اہم سنگ میل ہے۔
اس موقع پر ضروری ہے کہ قائداعظمؒ کی زندگی اور جدوجہد پر سنجیدہ غور کیا جائے، ان کے وژن سے وابستگی کی تجدید کی جائے اور ان کے نظریات کو دیانت اور مقصدیت کے ساتھ آنے والی نسلوں تک منتقل کیا جائے۔
صدر مملکت نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ قائداعظمؒ کی اقدار سے وابستہ رہتے ہوئے ایک پرامن اور جامع پاکستان کی تعمیر میں کردار ادا کریں۔
وزیراعظم محمد شہباز شریف نے قائداعظم کے 149 ویں یوم پیدائش پر قوم کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ پوری قوم اس موقع پر بابائے قوم کو دلی خراجِ عقیدت پیش کرتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ قائداعظم کا یوم پیدائش تجدیدِ عہد کا دن ہے اور ان کے رہنما اصولوں پر انفرادی اور قومی سطح پر عمل ناگزیر ہے۔
وزیراعظم نے کہا کہ قائداعظمؒ نے بلاتفریق رنگ و نسل اور مذہب، ہم آہنگی اور انصاف کا درس دیا، جبکہ ایمان، اتحاد اور تنظیم روشن قومی مستقبل کی ضمانت ہیں۔
ان کے مطابق قائداعظم آنے والی نسلوں کے لیے مشعلِ راہ ہیں اور ان کی سیاسی بصیرت نے قیام پاکستان کو ممکن بنایا۔
شہباز شریف نے کہا کہ قائداعظم نے تاریخ کا دھارا موڑ کر مسلمانوں کا خواب حقیقت میں بدلا، آزاد، خودمختار اور فلاحی ریاست کے لیے جدوجہد کی اور سامراجی قوتوں کو شکست دی۔
وزیراعظم نے قوم پر زور دیا کہ آج اس عزم کی تجدید کریں کہ قائداعظم کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے قوم کے وقار، تحفظ اور خوشحالی کے لیے متحد ہو کر کام کریں۔