طالبان کی نئی کارروائی، داڑھی منڈوانے پر شہری گرفتار

ویب ڈیسک December 25, 2025
افغانستان کے مغربی شہر ہرات میں افغان طالبان کے محکمہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اہلکاروں نے داڑھی منڈوانے پر ایک شہری کو حراست میں لے لیا ہے۔

افغان میڈیا کے مطابق مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ منگل کی صبح امین اللہ عزیزی نامی شخص کو طالبان اہلکاروں نے گرفتار کیا، جس کے بعد سے اس کی حالت یا مقام کے بارے میں کوئی معلومات سامنے نہیں آ سکیں۔

رپورٹس کے مطابق ہرات میں اس سے قبل بھی داڑھی منڈوانے پر شہریوں کو طالبان کی جانب سے سخت رویے اور گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔

افغان میڈیا کا کہنا ہے کہ طالبان حکام نے اس گرفتاری یا اس کی وجوہات پر تاحال کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا۔

واضح رہے کہ طالبان کی وزارتِ امر بالمعروف کی جانب سے جاری کردہ ضوابط کے تحت مردوں کو داڑھی منڈوانے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ ان احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔

2021 میں اقتدار میں واپسی کے بعد طالبان نے افغانستان بھر میں سخت سماجی اور مذہبی قوانین نافذ کیے ہیں، جن پر اقوام متحدہ اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں مسلسل تشویش کا اظہار کر رہی ہیں۔
