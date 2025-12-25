آسام میں زمین کے تنازع پر خونریز احتجاج، مودی حکومت پر سنگین الزامات

آسام کے قبائلی اضلاع کاربی انگ لانگ اور کھیرونی میں زمین کے تنازعات پر پرتشدد مظاہرے جاری ہیں

ویب ڈیسک December 25, 2025
facebook whatsup

بھارت میں مودی حکومت کی مبینہ آبادیاتی تبدیلیوں کی پالیسی کے خلاف آسام کے قبائلی علاقوں میں احتجاج شدت اختیار کر گیا ہے۔ کشمیر کے بعد اب آسام کے قبائلی عوام بھی خود کو اسی حکومتی پالیسی کا نشانہ قرار دے رہے ہیں۔

بھارتی اخبار دی ہندو کے مطابق آسام کے قبائلی اضلاع کاربی انگ لانگ اور کھیرونی میں زمین کے تنازعات پر پرتشدد مظاہرے جاری ہیں، جن کے دوران کئی افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ حالات کی سنگینی کے پیش نظر ریاستی حکومت نے بعض علاقوں میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی ہے۔

کاربی قبائلی عوام کا کہنا ہے کہ Village Grazing Reserves اور Professional Grazing Reserves وہ سرکاری زمینیں تھیں جو قبائل اور ان کے مویشیوں کے لیے مخصوص تھیں، تاہم گزشتہ کئی برسوں کے دوران مختلف علاقوں سے آنے والے غیر مقامی اور غیر قبائلی آبادکاروں نے ان زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے۔

قبائلی نمائندوں کے مطابق ان قبضوں کے باعث مقامی آبادی کے معاشی وسائل، ثقافتی شناخت اور آبادیاتی توازن کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ زرعی اور کاروباری زمینوں سے غیر مقامی افراد کو بے دخل کیا جائے۔

مزید پڑھیں

Express News

مودی دور میں اقلیتیں غیر محفوظ؟ دہلی میں بجرنگ دل کے ہاتھوں مسیحی برادری نشانے پر آگئی

Express News

آسام میں مودی سرکار کا ظلم بے نقاب، قبائلی حقوق مانگنے پر پولیس کی فائرنگ، 2 شہری ہلاک

یہ علاقہ بھارتی آئین کے چھٹے شیڈول کے تحت کاربی انگ لانگ خودمختار کونسل (KAAC) کے زیر انتظام ہے، تاہم کونسل کی جانب سے جاری کیے گئے بے دخلی نوٹسز کو غیر قبائلی آبادکاروں نے عدالت میں چیلنج کر دیا، جس کے باعث ان پر عملدرآمد روک دیا گیا ہے۔

ماہرین کے مطابق کاربی انگ لانگ اور ویسٹ کاربی انگ لانگ میں ہونے والا تشدد محض وقتی ردعمل نہیں بلکہ یہ مودی حکومت کی طویل المدتی آبادیاتی تبدیلی (Demographic Engineering) کی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ تجزیہ کار آسام کی صورتحال کا موازنہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد ہونے والی آبادیاتی تبدیلیوں سے کر رہے ہیں۔

سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کی داخلی پالیسی مسلم، قبائلی اور دیگر کمزور طبقات کے علاقوں میں آبادیاتی توازن بدلنے کی کوششوں پر مبنی ہے، جس کے اثرات اب کشمیر کے بعد آسام اور شمال مشرقی بھارت کے دیگر قبائلی علاقوں میں بھی نمایاں ہو رہے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

گووندا کا افیئر کس سے ہے؟ اہلیہ سنیتا نے پہلی بار بتا دیا

گووندا کا افیئر کس سے ہے؟ اہلیہ سنیتا نے پہلی بار بتا دیا

Dec 25, 2025 12:33 AM |
بھتیجے کی شادی میں ہنگامہ؛ راکیش روشن خواجہ سرا سے الجھ پڑے، ویڈیو وائرل

بھتیجے کی شادی میں ہنگامہ؛ راکیش روشن خواجہ سرا سے الجھ پڑے، ویڈیو وائرل

Dec 24, 2025 11:31 PM |
انڈونیشیا میں فحش اداکارہ کو گرفتار کرکے ملک بدر کردیا گیا؛ 10 سالہ سفری پابندی

انڈونیشیا میں فحش اداکارہ کو گرفتار کرکے ملک بدر کردیا گیا؛ 10 سالہ سفری پابندی

 Dec 24, 2025 11:01 PM |

متعلقہ

Express News

امریکا؛ بزرگوں کے نرسنگ ہوم میں دھماکا، دو ہلاک اور 5 لاپتا

Express News

طالبان حکومت میں غذائی قلت کے شکار بچوں کی تعداد 40 لاکھ سے زائد ہوگئی؛ اقوام متحدہ

Express News

بھارتی فوجی کی ریاستی دہشت گردی؛ دو بنگلادیشی نوجوانوں کو گولیاں مارکر قتل کردیا

Express News

روس؛ ایک اور دھماکے میں دو پولیس افسران سمیت 3 افراد ہلاک

Express News

فرانسیسی صدارتی محل سے ہزاروں پاؤنڈز کے میز پوش و برتن چوری؛ ملازم گرفتار

Express News

مقبوضہ کشمیر کے آرمی بیس میں بھارتی فوج کے افسر کا گھات لگا کر قتل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو