مزارِ قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، سیاسی و عسکری قیادت کی فاتحہ خوانی

گارڈز کی تبدیلی کی تقریب کے مہمانِ خصوصی میجر جنرل افتخار حسین چوہدری (ہلالِ امتیاز) تھے

ویب ڈیسک December 25, 2025
کراچی:

قائدِ اعظم محمد علی جناحؒ کا یومِ پیدائش کے موقع پر مزارِ قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی باوقار اور پروقار تقریب منعقد ہوئی۔

ملک میں آج قائداعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش قومی جوش و جذبے اور عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔

تقریب کے دوران پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے بابائے قوم کو سلامی پیش کی، جبکہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کیڈٹس نے مزارِ قائد پر گارڈز کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ اس تقریب میں عسکری نظم و ضبط اور قومی وقار نمایاں نظر آیا۔

گارڈز کی تبدیلی کی تقریب کے مہمانِ خصوصی میجر جنرل افتخار حسین چوہدری (ہلالِ امتیاز) تھے، جنہوں نے مزارِ قائد پر حاضری دے کر فاتحہ خوانی کی اور قائدِ اعظم کی خدمات کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔

وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، گورنر سندھ کامران ٹسوری، سینیئر وزیر شرجیل انعام میمن، وزیر داخلہ ضیاالحسن لنجار، وزیر ایکسائز مکیش کمار، وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ اور کابینہ ارکان مزار قائد پہنچے۔

یومِ ولادتِ قائدِ اعظم کے موقع پر ملک بھر میں عام تعطیل ہے، جبکہ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں سیمینارز اور خصوصی تقریبات منعقد کیے جا رہے ہیں۔

ان تقریبات میں قائدِ اعظم کے افکار، جدوجہد اور پاکستان کے لیے ان کی خدمات کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔
