امریکا میں بے روزگاری الاؤنس کی درخواستوں میں اچانک کمی ریکارڈ

ویب ڈیسک December 25, 2025
امریکا میں بے روزگاری الاؤنس کے لیے نئی درخواستوں میں توقعات کے برعکس کمی ریکارڈ کی گئی ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ملازمتوں کی فراہمی میں سست روی کے باعث دسمبر کے مہینے میں مجموعی بے روزگاری کی شرح بلند رہنے کا امکان ہے۔

امریکی محکمہ محنت کے مطابق 20 دسمبر کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران بے روزگاری الاؤنس کے لیے جمع کرائی جانے والی نئی درخواستوں کی تعداد میں 10 ہزار کی کمی ہوئی، جس کے بعد یہ تعداد 2 لاکھ 14 ہزار تک پہنچ گئی۔

ماہرین کی جانب سے اس عرصے کے لیے 2 لاکھ 24 ہزار درخواستوں کی توقع کی جا رہی تھی۔

کرسمس کی تعطیلات کے باعث یہ رپورٹ معمول سے ایک دن پہلے جاری کی گئی۔

رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ وہ افراد جو پہلے سے بے روزگاری الاؤنس حاصل کر رہے ہیں اور مسلسل امداد لے رہے ہیں، ان کی تعداد میں 38 ہزار کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد یہ تعداد 19 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔

اعداد و شمار کے مطابق نومبر میں امریکا میں بے روزگاری کی شرح 4.6 فیصد تک پہنچ گئی تھی، جو گزشتہ چار سال کی بلند ترین سطح ہے۔

ماہرین کے مطابق اس اضافے کی ایک وجہ ملازمتوں کے مواقع میں کمی کے ساتھ ساتھ امریکی حکومت کی 43 روزہ جزوی شٹ ڈاؤن جیسے تکنیکی عوامل بھی ہیں۔
