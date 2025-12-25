اینٹی کرپشن خیبرپختونخوا کی کارروائی، رشوت لیتے ہوئے 2 اہلکار رنگے ہاتھوں گرفتار

اسٹنگ /ٹریپ کارروائی کےدوران سٹنیوگرافر اور جونئیر کلرک رشوت لیتے ہوئےرنگے ہاتھوں گرفتار ہوئے،اینٹی کرپشن خیبرپختونخوا 

ویب ڈیسک December 25, 2025
facebook whatsup

اینٹی کرپشن خیبرپختونخوا نے  کارروائی کرتے ہوئے رشوت لیتے ہوئے اہلکار رنگے ہاتھوں گرفتار کرلیا۔

اینٹی کرپشن خیبرپختونخوا نے کہا کہ ضلع مہمند کے دفتر اسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ میں رشوت طلب کرنے کے حوالے سے شکایات موصول ہوئیں، اینٹی کرپشن خیبرپختونخوا نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ افتخار احمد کی موجودگی میں اسٹنگ/ٹریپ کاروائی کی-

اینٹی کرپشن خیبرپختونخوا  نے کہا کہ اسٹنگ /ٹریپ کارروائی کے دوران سٹنیوگرافر بادشاہ گل، جونئیر کلرک رحمت سید  ایک لاکھ روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کرلیا۔

رشوت کے طور پر لیے گئےایک لاکھ روپے برآمد کرکے  دونوں ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج  کرلی گئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نیٹ فلکس لیاری پر سیریز بنانے کا خواہشمند، مرکزی کردار میرا ہوگا، نبیل گبول

نیٹ فلکس لیاری پر سیریز بنانے کا خواہشمند، مرکزی کردار میرا ہوگا، نبیل گبول

 Dec 25, 2025 03:37 PM |
سال 2025 میں باکس آفس پر راج کرنے والی 5 ٹاپ بالی ووڈ فلمیں  

سال 2025 میں باکس آفس پر راج کرنے والی 5 ٹاپ بالی ووڈ فلمیں  

 Dec 25, 2025 04:45 PM |
اپنے خلاف مقدمے کی درخواست پر صبا قمر نے طنزیہ جواب دے دیا

اپنے خلاف مقدمے کی درخواست پر صبا قمر نے طنزیہ جواب دے دیا

 Dec 25, 2025 04:17 PM |

متعلقہ

Express News

کچے کے ڈاکوؤں کے جھانسے میں آکر اغوا ہونے والے کراچی کے نوجوان کی 2 ماہ بعد بازیابی کیسے ممکن ہوئی؟

Express News

اسلام آباد؛ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں تیندوا داخل ہوگیا

Express News

انٹر بورڈ کراچی میں جونیئر کالج ٹیچر کو ناظم امتحانات تعینات کرنے کی تیاری

Express News

کراچی میں مسلح افراد 26 لاکھ روپے مالیت کے 13 مویشی چھین کر لے گئے

Express News

گلبرگ میں فائرنگ سے جاں بحق 8 سالہ اریان کی تدفین، واقعے کا مقدمہ درج، ایک ملزم گرفتار

Express News

ایف بی آر کی لاہور میں بڑی کارروائی، دو ارب 64 کروڑ سے زائد رقم وصول

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو