فرانسیسی صدر ایمانوئیل میکرون نے ابوظہبی میں فرانسیسی فوج کے دورے کے دوران فوجیوں کے ساتھ مل کر فٹنس ورزشیں کیں، جن کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں۔
سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ صدر میکرون ایک بکتر بند گاڑی کے سامنے فوجیوں کے ہمراہ پریشر (پش اپس)، پلینک، گھٹنے اٹھانے کی مشقیں کرتے ہیں، جبکہ بعد میں وہ فوجیوں کے ساتھ دوڑ میں بھی حصہ لیتے ہیں۔
یہ مناظر اس وقت کے ہیں جب صدر میکرون ابوظہبی میں تعینات فرانسیسی افواج کے دورے پر تھے، اور اتفاق سے اسی دن ان کی 48ویں سالگرہ بھی تھی۔ ویڈیو میں معروف فٹنس اور باڈی بلڈنگ انسٹاگرام اثر انداز ٹیبو ڈیلابارٹ بھی نظر آتے ہیں، جو اس سیشن کے دوران فوجیوں اور صدر کی رہنمائی کر رہے تھے۔
33 سالہ ٹیبو ڈیلابارٹ کو ویڈیو میں میکرون اور دیگر فوجیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ ’’چلو، شکایتیں مت کرو‘‘۔ صدر میکرون نے ویڈیو کے ساتھ لکھا کہ اپنی افواج کے ساتھ یہ لمحات گزارنا ان کے لیے اعزاز کی بات ہے اور انہوں نے سب کو خوشیوں بھرا موسم مبارک کہا۔
یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اب تک 12 لاکھ سے زائد بار دیکھی جا چکی ہے اور ہزاروں افراد نے اسے پسند کیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال بھی صدر میکرون کی سیاہ و سفید تصاویر منظر عام پر آئی تھیں جن میں وہ باکسنگ دستانے پہنے، باکسنگ بیگ پر بھرپور مشق کرتے دکھائی دیے تھے۔
اسی عرصے میں صدر میکرون یورپ میں روس کے خلاف سخت سیاسی موقف اپنانے کی تیاری کر رہے تھے۔ حال ہی میں انہوں نے یورپ کو امریکا اور روس کے درمیان امن کوششوں میں شامل کرنے اور یورپی یونین کی جانب سے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے دوبارہ مذاکرات شروع کرنے کی تجویز بھی پیش کی ہے۔