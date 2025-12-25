فرانسیسی صدر میکرون کی اپنے فوجیوں کے ساتھ فٹنس ورزشیں، ویڈیو وائرل

یہ مناظر اس وقت کے ہیں جب صدر میکرون ابوظہبی میں تعینات فرانسیسی افواج کے دورے پر تھے

ویب ڈیسک December 25, 2025
facebook whatsup

فرانسیسی صدر ایمانوئیل میکرون نے ابوظہبی میں فرانسیسی فوج کے دورے کے دوران فوجیوں کے ساتھ مل کر فٹنس ورزشیں کیں، جن کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں۔

سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ صدر میکرون ایک بکتر بند گاڑی کے سامنے فوجیوں کے ہمراہ پریشر (پش اپس)، پلینک، گھٹنے اٹھانے کی مشقیں کرتے ہیں، جبکہ بعد میں وہ فوجیوں کے ساتھ دوڑ میں بھی حصہ لیتے ہیں۔

یہ مناظر اس وقت کے ہیں جب صدر میکرون ابوظہبی میں تعینات فرانسیسی افواج کے دورے پر تھے، اور اتفاق سے اسی دن ان کی 48ویں سالگرہ بھی تھی۔ ویڈیو میں معروف فٹنس اور باڈی بلڈنگ انسٹاگرام اثر انداز ٹیبو ڈیلابارٹ بھی نظر آتے ہیں، جو اس سیشن کے دوران فوجیوں اور صدر کی رہنمائی کر رہے تھے۔

33 سالہ ٹیبو ڈیلابارٹ کو ویڈیو میں میکرون اور دیگر فوجیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ ’’چلو، شکایتیں مت کرو‘‘۔ صدر میکرون نے ویڈیو کے ساتھ لکھا کہ اپنی افواج کے ساتھ یہ لمحات گزارنا ان کے لیے اعزاز کی بات ہے اور انہوں نے سب کو خوشیوں بھرا موسم مبارک کہا۔

مزید پڑھیں

Express News

میکرون نے چینی صدر شی جن پنگ سے یوکرین جنگ ختم کرانے کی اپیل کردی

یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اب تک 12 لاکھ سے زائد بار دیکھی جا چکی ہے اور ہزاروں افراد نے اسے پسند کیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال بھی صدر میکرون کی سیاہ و سفید تصاویر منظر عام پر آئی تھیں جن میں وہ باکسنگ دستانے پہنے، باکسنگ بیگ پر بھرپور مشق کرتے دکھائی دیے تھے۔

اسی عرصے میں صدر میکرون یورپ میں روس کے خلاف سخت سیاسی موقف اپنانے کی تیاری کر رہے تھے۔ حال ہی میں انہوں نے یورپ کو امریکا اور روس کے درمیان امن کوششوں میں شامل کرنے اور یورپی یونین کی جانب سے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے دوبارہ مذاکرات شروع کرنے کی تجویز بھی پیش کی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ندا یاسر نے میری طلاق سے متعلق ویڈیو وائرل کروائی، فضا علی کا دعویٰ

ندا یاسر نے میری طلاق سے متعلق ویڈیو وائرل کروائی، فضا علی کا دعویٰ

 Dec 25, 2025 12:57 PM |
نیٹ فلکس اور کپل شرما شو بڑے قانونی تنازع میں پھنس گئے

نیٹ فلکس اور کپل شرما شو بڑے قانونی تنازع میں پھنس گئے

 Dec 25, 2025 10:47 AM |
گووندا کا افیئر کس سے ہے؟ اہلیہ سنیتا نے پہلی بار بتا دیا

گووندا کا افیئر کس سے ہے؟ اہلیہ سنیتا نے پہلی بار بتا دیا

Dec 25, 2025 12:33 AM |

متعلقہ

Express News

امریکا؛ بزرگوں کے نرسنگ ہوم میں دھماکا، دو ہلاک اور 5 لاپتا

Express News

طالبان حکومت میں غذائی قلت کے شکار بچوں کی تعداد 40 لاکھ سے زائد ہوگئی؛ اقوام متحدہ

Express News

بھارتی فوجی کی ریاستی دہشت گردی؛ دو بنگلادیشی نوجوانوں کو گولیاں مارکر قتل کردیا

Express News

روس؛ ایک اور دھماکے میں دو پولیس افسران سمیت 3 افراد ہلاک

Express News

فرانسیسی صدارتی محل سے ہزاروں پاؤنڈز کے میز پوش و برتن چوری؛ ملازم گرفتار

Express News

مقبوضہ کشمیر کے آرمی بیس میں بھارتی فوج کے افسر کا گھات لگا کر قتل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو