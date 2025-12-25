راولپنڈی؛ سیلون مالک کی ملازمہ کے ساتھ زیادتی، سنگین نتائج کی دھمکیاں

راولپنڈی:
سیلون مالک نے ملازمہ پر تشدد کرتے ہوئے اس کے ساتھ زیادتی کی اور سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں۔
پولیس کے مطابق تھانہ صدر واہ کینٹ کی حدود کوہستان انکلیو (راولپنڈی) میں سیلون مالک نے ملازمہ کو زبردستی زیادتی کا نشانہ بنایا، جس کا مقدمہ درج کرلیا گیا ہے۔
مدعیہ مقدمہ کے مطابق میں دی مینز روم سیلون پر کام کرتی ہوں، جہاں مردان سے تعلق رکھنے والی میڈم اور 3 لڑکے کاشی ،حارث اور شیری بھی کام کرتے ہیں ۔ سیلون کا مالک عاصم الرحمان سیلون پر آیا تو اس وقت میڈم مردان اور حارث لاہور گیا ہواتھا ۔
متاثرہ ملازمہ نے بتایا کہ عاصم الرحمان نے آتے ہی شیری کو پتی لینے اور بعد میں کاشی کو دودھ لینے بھجوا دیا جب کہ دودھ سیلون پر موجود تھا ۔ عاصم نے مجھے کہا کہ میڈم کے کمرے میں جاکر چائے بناؤ ۔ میڈم کا کمرہ سامنے ہی تھا، میں وہاں چلی گئی تو پیچھے پیچھے عاصم الرحمان بھی وہاں آگیا ۔
خاتون نے بتایا کہ عاصم الرحمان نے تھپڑ مار کر تشدد کرتے ہوئے زبردستی زیادتی کا نشانہ بنایا اور بعد میں سنگین نتائج کی دھمکیاں دے کر بائیک پر بٹھا کر گھر کے قریب چھوڑ گیا۔
پولیس کے مطابق واقعے کا مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی گئی ہے اور ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔