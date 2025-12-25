17 سال بعد وطن واپسی، خالدہ ضیا کے بیٹے کی بنگلا دیشی سیاست میں بڑی انٹری

وہ 2008 میں سیاسی انتقام کے الزامات کے بعد بنگلا دیش چھوڑ کر برطانیہ چلے گئے تھے اور تب سے وہیں مقیم تھے

ویب ڈیسک December 25, 2025
facebook whatsup

بنگلا دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیا کے صاحبزادے اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی) کے قائم مقام چیئرمین طارق رحمان 17 برس بعد جلاوطنی ختم کر کے وطن واپس پہنچنے والے ہیں۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق 60 سالہ طارق رحمان آج (جمعرات) لندن سے ڈھاکا پہنچیں گے۔ وہ 2008 میں سیاسی انتقام کے الزامات کے بعد بنگلا دیش چھوڑ کر برطانیہ چلے گئے تھے اور تب سے وہیں مقیم تھے۔

طارق رحمان کو اپنی والدہ، 80 سالہ خالدہ ضیا کا سیاسی جانشین سمجھا جاتا ہے، جو شدید علالت کے باعث طویل عرصے سے اسپتال میں زیرِ علاج ہیں۔

خالدہ ضیا نے نومبر میں اعلان کیا تھا کہ وہ 12 فروری 2026 کے عام انتخابات میں انتخابی مہم چلائیں گی، تاہم اس کے فوراً بعد ان کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ آئی سی یو میں منتقل ہو گئیں۔

یہ انتخابات گزشتہ سال ہونے والی عوامی بغاوت کے بعد پہلی بار منعقد ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی 15 سالہ حکومت کا خاتمہ ہوا تھا۔

مزید پڑھیں

Express News

بنگلادیش میں ایک اور طالبعلم رہنما قاتلانہ حملے میں شدید زخمی

Express News

طلبا رہنما قتل پر بنگلادیش کا بڑا اقدام؛ بھارت میں قونصلر اور ویزا سروس بند کردیں

Express News

بھارتی فوجی کی ریاستی دہشت گردی؛ دو بنگلادیشی نوجوانوں کو گولیاں مارکر قتل کردیا

شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد طارق رحمان کے خلاف 2004 میں شیخ حسینہ کے جلسے پر ہونے والے گرنیڈ حملے کے مقدمے میں سنائی گئی عمر قید کی سزا ختم کر دی گئی۔ طارق رحمان نے ہمیشہ اس الزام کی تردید کی تھی۔

بی این پی کے سیکریٹری جنرل مرزا فخرالاسلام عالمگیر نے کہا ہے کہ 25 دسمبر کو طارق رحمان کی وطن واپسی پارٹی کے لیے ایک تاریخی دن ہوگا۔

طارق رحمان بنگلا دیش کی سیاست میں ایک نمایاں نام سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے والد ضیاء الرحمٰن فوجی کمانڈر تھے اور بعد ازاں ملک کے صدر بنے، جبکہ والدہ خالدہ ضیا دو مرتبہ وزیر اعظم رہ چکی ہیں۔ تاہم طارق رحمان کا سیاسی کیریئر کرپشن، اقربا پروری اور بدانتظامی کے الزامات کی وجہ سے متنازع بھی رہا ہے۔

2007 میں انہیں کرپشن کے الزامات میں گرفتار کیا گیا تھا اور انہوں نے دورانِ حراست تشدد کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ 2008 میں رہائی کے بعد وہ علاج کے لیے لندن گئے اور دوبارہ وطن واپس نہیں آئے تھے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اپنے خلاف مقدمے کی درخواست پر صبا قمر نے طنزیہ جواب دے دیا

اپنے خلاف مقدمے کی درخواست پر صبا قمر نے طنزیہ جواب دے دیا

 Dec 25, 2025 01:18 PM |
ندا یاسر نے میری طلاق سے متعلق ویڈیو وائرل کروائی، فضا علی کا دعویٰ

ندا یاسر نے میری طلاق سے متعلق ویڈیو وائرل کروائی، فضا علی کا دعویٰ

 Dec 25, 2025 12:57 PM |
نیٹ فلکس اور کپل شرما شو بڑے قانونی تنازع میں پھنس گئے

نیٹ فلکس اور کپل شرما شو بڑے قانونی تنازع میں پھنس گئے

 Dec 25, 2025 10:47 AM |

متعلقہ

Express News

امریکا؛ بزرگوں کے نرسنگ ہوم میں دھماکا، دو ہلاک اور 5 لاپتا

Express News

طالبان حکومت میں غذائی قلت کے شکار بچوں کی تعداد 40 لاکھ سے زائد ہوگئی؛ اقوام متحدہ

Express News

بھارتی فوجی کی ریاستی دہشت گردی؛ دو بنگلادیشی نوجوانوں کو گولیاں مارکر قتل کردیا

Express News

روس؛ ایک اور دھماکے میں دو پولیس افسران سمیت 3 افراد ہلاک

Express News

فرانسیسی صدارتی محل سے ہزاروں پاؤنڈز کے میز پوش و برتن چوری؛ ملازم گرفتار

Express News

مقبوضہ کشمیر کے آرمی بیس میں بھارتی فوج کے افسر کا گھات لگا کر قتل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو