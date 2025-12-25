پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کی جانب سے جاری بیان کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف و چیف آف ڈیفنس اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نے راولپنڈی کے کرائسٹ چرچ میں منعقدہ کرسمس کی تقریبات میں شرکت کی اور مسیحی برادری کے ساتھ خوشیوں بھرے اس موقع کو منایا۔
بیان کے مطابق اس موقع پر انہوں نے مسیحی برادری کو کرسمس کی دلی مبارکباد دی، فیلڈ مارشل نے امن، ہم آہنگی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بانیٔ پاکستان قائداعظم محمد علی جناح کو خراجِ عقیدت پیش کیا، ان کے مساوات، آزادی اور مذہبی رواداری کے وژن کو اجاگر کیا، فیلڈ مارشل نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کو پاکستان کے نظریے کی بنیادی اساس قرار دیا۔
چرچ میں موجود افراد سے گفتگو کرتے ہوئے فیلڈ مارشل نے قومی ترقی اور سلامتی میں پاکستانی مسیحیوں کے دیرینہ اور قابلِ فخر کردار کو سراہا، جنہوں نے نسل در نسل پاک فوج میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ انہوں نے بین المذاہب ہم آہنگی، باہمی احترام اور قومی یکجہتی کی اہمیت پر زور دیا۔
آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان کی اصل طاقت اس کے مساوی مواقع اور آئینی اقدار میں مضمر ہے، جو مذہب، نسل، ذات اور عقیدے سے بالاتر ہیں۔۔
چیف آف آرمی اسٹاف و چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان کی مسلح افواج آئینِ پاکستان کے تحت تمام شہریوں کی عزت، سلامتی اور مساوی حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔
آئی ایس پی آر کے مطابق مسیحی برادری کے رہنماؤں نے فیلڈ مارشل کے دورے پر اظہارِ تشکر کیا، ملکی دفاع، مذہبی ہم آہنگی اور قومی اتحاد کے فروغ میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔