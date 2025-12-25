محکمہ اینٹی کرپشن سندھ کی بڑی کارروائی، لیجنڈ ٹرسٹ فراڈ اسکیم کے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا

ملزم نے لیجنڈ ٹرسٹ کا مجاز شخص بن کر فراڈ کیا،ساتھی ملزمان کے ساتھ تقریباً 2 کروڑ 50 لاکھ روپےاپنے نام پر نکلوائے

ویب ڈیسک December 25, 2025
سندھ حکومت کے محکمہ اینٹی کرپشن نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے لیجنڈ ٹرسٹ فراڈ اسکیم کے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا۔

ترجمان  نے کہا کہ اینٹی کرپشن اسٹیبلیشمنٹ، ضلع ویسٹ کراچی کی ٹیم نے وفاقی اسپیشل ایجنسی کی معاونت سے نعمت اللہ کو کیس نمبر 11/2025 میں گرفتار کیا،  نعمت اللہ مبینہ طور پر مرکزی ملزم ہے۔

ڈی جی اینٹی کرپشن  امتیاز علی ابڑو نے کہا کہ ملزم ایک نجی فرد ہے، جس نے لیجنڈ ٹرسٹ کا مجاز شخص بن کر فراڈ کیا اور اس کا چیک بک حاصل کیا، ملزم نے ساتھی ملزمان کے ساتھ تقریباً 2 کروڑ 50 لاکھ روپے کے چیک اپنے نام پر نکلوائے۔

ڈی جی اینٹی کرپشن امتیاز ابڑو  کا کہنا تھا کہ جبکہ مجموعی بدعنوانی کے الزامات تقریباً 5 کروڑ 80 لاکھ روپے ہیں، ملزم کو حراست میں لے لیا گیا اور اسے مزید قانونی کارروائی کے لیے مجاز عدالت میں پیش کیا جائے گام گرفتار کیے گئے ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے۔
نیٹ فلکس لیاری پر سیریز بنانے کا خواہشمند، مرکزی کردار میرا ہوگا، نبیل گبول

سال 2025 میں باکس آفس پر راج کرنے والی 5 ٹاپ بالی ووڈ فلمیں  

اپنے خلاف مقدمے کی درخواست پر صبا قمر نے طنزیہ جواب دے دیا

