اسلام آباد میں کل تعطیل سے متعلق کابینہ ڈویژن کا اہم بیان سامنے آگیا

حکومتِ پاکستان کے کابینہ ڈویژن نے 24 دسمبر کا نوٹیفیکیشن منسوخ کردیا

ویب ڈیسک December 25, 2025
facebook whatsup

حکومتِ پاکستان کے کابینہ ڈویژن نے کابینہ ڈویژن نے اسلام آباد کی حدود میں 26 دسمبر کو تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے 24 دسمبر کا عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن منسوخ کردیا۔

جاری نوٹی فکیشن کے مطابق اسلام آباد کی حدود میں واقع پاکستان سیکریٹیریٹ اور تمام وفاقی ادارے 26 دسمبر بروز جمعہ بند رہیں گے۔

حکومتِ پاکستان کے کابینہ ڈویژن نے اپنے نوٹی فکیشن میں کہا کہ اسپتال، بینکس، ضروری سروسز کے دفاتر، میٹرو پولیٹن کارپوریشن اسلام آباد، سی ڈی اے، اسلام آباد انتظامیہ، پولیس، آئیسکو اور سوئی ناردرن گیس کے دفاتر کھلے رہیں گے۔ 
 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اپنے خلاف مقدمے کی درخواست پر صبا قمر نے طنزیہ جواب دے دیا

اپنے خلاف مقدمے کی درخواست پر صبا قمر نے طنزیہ جواب دے دیا

 Dec 25, 2025 01:18 PM |
ندا یاسر نے میری طلاق سے متعلق ویڈیو وائرل کروائی، فضا علی کا دعویٰ

ندا یاسر نے میری طلاق سے متعلق ویڈیو وائرل کروائی، فضا علی کا دعویٰ

 Dec 25, 2025 12:57 PM |
نیٹ فلکس اور کپل شرما شو بڑے قانونی تنازع میں پھنس گئے

نیٹ فلکس اور کپل شرما شو بڑے قانونی تنازع میں پھنس گئے

 Dec 25, 2025 10:47 AM |

متعلقہ

Express News

کچے کے ڈاکوؤں کے جھانسے میں آکر اغوا ہونے والے کراچی کے نوجوان کی 2 ماہ بعد بازیابی کیسے ممکن ہوئی؟

Express News

اسلام آباد؛ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں تیندوا داخل ہوگیا

Express News

انٹر بورڈ کراچی میں جونیئر کالج ٹیچر کو ناظم امتحانات تعینات کرنے کی تیاری

Express News

کراچی میں مسلح افراد 26 لاکھ روپے مالیت کے 13 مویشی چھین کر لے گئے

Express News

گلبرگ میں فائرنگ سے جاں بحق 8 سالہ اریان کی تدفین، واقعے کا مقدمہ درج، ایک ملزم گرفتار

Express News

ایف بی آر کی لاہور میں بڑی کارروائی، دو ارب 64 کروڑ سے زائد رقم وصول

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو