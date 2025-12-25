سندھ حکومت کا آکسفورڈ یونیورسٹی کیلیے اسکالر شپ کا اعلان

امیدواروں کو میرٹ پر پورا اترنا ہوگا جبکہ انگریزی زبان میں مہارت لازمی ہے

ویب ڈیسک December 25, 2025
facebook whatsup
فائل فوٹو
کراچی:

سندھ حکومت نے کالج ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے تحت آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیے ’’بھٹو اسٹیم اسکالر شپ‘‘ کا اعلان کر دیا ہے۔

اسکالر شپ کا اعلان رواں سال کے اوائل میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور وزیرِ اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی قیادت میں طے پانے والے مفاہمتی یادداشت (ایم او یو) کے تحت کیا گیا ہے۔

اہلیت

گریجویٹ، ماسٹرز، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے امیدوار آکسفورڈ یونیورسٹی کی اسکالر شپ کے لیے اہل ہوں گے۔ امیدواروں کو میرٹ پر پورا اترنا ہوگا جبکہ انگریزی زبان میں مہارت لازمی ہے۔

اس کے ساتھ، اسکالر شپ کے لیے سندھ کا ڈومیسائل اور شناختی کارڈ بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔

شارٹ لسٹ امیدواروں کو انٹرویو کے بعد فائنل کیا جائے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نیٹ فلکس لیاری پر سیریز بنانے کا خواہشمند، مرکزی کردار میرا ہوگا، نبیل گبول

نیٹ فلکس لیاری پر سیریز بنانے کا خواہشمند، مرکزی کردار میرا ہوگا، نبیل گبول

 Dec 25, 2025 03:37 PM |
سال 2025 میں باکس آفس پر راج کرنے والی 5 ٹاپ بالی ووڈ فلمیں  

سال 2025 میں باکس آفس پر راج کرنے والی 5 ٹاپ بالی ووڈ فلمیں  

 Dec 25, 2025 03:58 PM |
اپنے خلاف مقدمے کی درخواست پر صبا قمر نے طنزیہ جواب دے دیا

اپنے خلاف مقدمے کی درخواست پر صبا قمر نے طنزیہ جواب دے دیا

 Dec 25, 2025 01:18 PM |

متعلقہ

Express News

کچے کے ڈاکوؤں کے جھانسے میں آکر اغوا ہونے والے کراچی کے نوجوان کی 2 ماہ بعد بازیابی کیسے ممکن ہوئی؟

Express News

اسلام آباد؛ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں تیندوا داخل ہوگیا

Express News

انٹر بورڈ کراچی میں جونیئر کالج ٹیچر کو ناظم امتحانات تعینات کرنے کی تیاری

Express News

کراچی میں مسلح افراد 26 لاکھ روپے مالیت کے 13 مویشی چھین کر لے گئے

Express News

گلبرگ میں فائرنگ سے جاں بحق 8 سالہ اریان کی تدفین، واقعے کا مقدمہ درج، ایک ملزم گرفتار

Express News

ایف بی آر کی لاہور میں بڑی کارروائی، دو ارب 64 کروڑ سے زائد رقم وصول

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو