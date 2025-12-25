نیٹ فلکس لیاری پر سیریز بنانے کا خواہشمند، مرکزی کردار میرا ہوگا، نبیل گبول

سیریز کا مقصد غیر ملکی فلموں اور ڈراموں میں لیاری کی یکطرفہ اور منفی عکاسی کا جواب دینا ہے، نبیل گبول

ویب ڈیسک December 25, 2025
facebook whatsup

پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر نبیل گبول نے دعویٰ کیا ہے کہ عالمی اسٹریمنگ پلیٹ فارم نیٹ فلکس کراچی کے علاقے لیاری پر سیریز بنانے پر کام کر رہا ہے۔

ان کے مطابق یہ مجوزہ منصوبہ تین سیزنز پر مشتمل ہوگا اور اس میں لیاری کی اصل سماجی ساخت، سیاسی کشمکش، طاقت کے مراکز اور زمینی حقائق کو اجاگر کیا جائے گا۔

نبیل گبول کا کہنا ہے کہ نیٹ فلکس کی پروڈکشن ٹیم نے ان سے رابطہ کیا ہے اور مارچ میں پاکستان آنے کا بھی ارادہ رکھتی ہے تاکہ منصوبے پر مزید بات چیت کی جا سکے۔

ان کے بقول اس سیریز کا مقصد غیر ملکی فلموں اور ڈراموں میں لیاری کی یکطرفہ اور منفی عکاسی کا جواب دینا ہے۔

نبیل گبول کے دعوے کا سب سے توجہ حاصل کرنے والا پہلو ممکنہ طور پر فلم کی کاسٹنگ ہے۔

ان کے مطابق سیریز کے لیے برازیل کے معروف اداکار ویگنر مورا کو کاسٹ کرنے میں دلچسپی ظاہر کی گئی ہے جنہوں نے نیٹ فلکس سیریز نارکوس میں پابلو ایسکوبار کا مشہور کردار ادا کیا تھا۔

مزید پڑھیں

Express News

دھرندھر سے پہلے لیاری پر کون سی فلمیں بن چکی ہیں؟ جانیے

Express News

اگر فلم دھرندر لیاری میں فلمائی جاتی تو مناظر کیا ہوتے؟ تصاویر وائرل

نبیل گبول کا کہنا ہے کہ یہ کردار ان کی اپنی سیاسی زندگی اور لیاری میں تجربات سے متاثر ہو سکتا ہے۔

یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بھارتی فلم دھرندھر میں موجود کردار ’جمیل جمالی‘ پر بھی نبیل گبول نے اعتراض اٹھایا ہے۔

ان کا مؤقف ہے کہ فلم میں دکھایا گیا کردار ان کی اصل شخصیت کی درست نمائندگی نہیں کرتا۔

نبیل گبول نے ایک بار پھر اس بات پر زور دیا کہ لیاری کی ثقافت، فٹبال سے وابستگی اور عوامی مزاحمت کو جرائم کے بیانیے تلے دبایا جا رہا ہے، جو ناانصافی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نیٹ فلکس لیاری پر سیریز بنانے کا خواہشمند، مرکزی کردار میرا ہوگا، نبیل گبول

نیٹ فلکس لیاری پر سیریز بنانے کا خواہشمند، مرکزی کردار میرا ہوگا، نبیل گبول

 Dec 25, 2025 03:37 PM |
سال 2025 میں باکس آفس پر راج کرنے والی 5 ٹاپ بالی ووڈ فلمیں  

سال 2025 میں باکس آفس پر راج کرنے والی 5 ٹاپ بالی ووڈ فلمیں  

 Dec 25, 2025 03:58 PM |
اپنے خلاف مقدمے کی درخواست پر صبا قمر نے طنزیہ جواب دے دیا

اپنے خلاف مقدمے کی درخواست پر صبا قمر نے طنزیہ جواب دے دیا

 Dec 25, 2025 01:18 PM |

متعلقہ

Express News

بھتیجے کی شادی میں ہنگامہ؛ راکیش روشن خواجہ سرا سے الجھ پڑے، ویڈیو وائرل

Express News

انڈونیشیا میں فحش اداکارہ کو گرفتار کرکے ملک بدر کردیا گیا؛ 10 سالہ سفری پابندی

Express News

حسن احمد کی کرسمس تقریبات میں شرکت؟ اداکار نے اپنا موقف بیان کردیا

Express News

کرسمس پر ’’جنگل بیلز‘‘ نے منگولین روپ دھار لیا، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ وائرل

Express News

اوتار: فائر اینڈ ایش... ایک طویل مگر مایوس کن واپسی (فلم ریویو)

Express News

آمنہ ملک کی ریحام خان پر تنقید، جمائمہ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو