لکی مروت:
سی ٹی ڈی لکی اور لکی مروت پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے انتہائی مطلوب دہشت گرد کمانڈر برکت اللہ عرف برکتی عرف ابوذر کو ہلاک کر دیا۔
ترجمان لکی مروت پولیس کے مطابق کارروائی ضلع لکی کے علاقے وانڈہ امیر خان کے مضافات میں کی گئی، جس میں عوامی امن کمیٹیوں کے رضاکاروں نے بھی پولیس کے ساتھ حصہ لیا۔
انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبرپختونخوا ذوالفقار حمید کی خصوصی ہدایات پر صوبے بھر میں دہشت گردوں کے خلاف ٹارگٹڈ آپریشنز جاری ہیں۔
اسی سلسلے میں ڈی آئی جی بنوں ریجن سجاد خان اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لکی مروت نذیر خان (PSP) کی قیادت میں سی ٹی ڈی اسپیشل ویپنز اینڈ ٹیکٹکس ٹیمز اور مقامی پولیس نے فتنۃ الخوارج کے خلاف کارروائی کی۔
آپریشن کے دوران دہشت گرد کمانڈر نے ساتھیوں سمیت پولیس پارٹی پر فائرنگ کی، جس پر دوطرفہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فائرنگ کے نتیجے میں دہشت گرد کمانڈر موقع پر ہلاک ہوگیا۔
بعد ازاں سرچ آپریشن کے دوران اس کی لاش اور زیرِ استعمال اسلحہ برآمد کر لیا گیا، جبکہ اس کے ساتھی علاقے کی دشوار گزار صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہوگئے، جن کی تلاش جاری ہے۔
پولیس کے مطابق ہلاک دہشت گرد مختلف فرضی ناموں سے سرگرم دہشت گرد گروہوں کا سرغنہ اور سہولت کار تھا جو سی ٹی ڈی و لکی پولیس کو دہشت گردی، پولیس اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں، قتل، اقدامِ قتل اور بھتہ خوری سمیت 10 سے زائد سنگین مقدمات میں مطلوب تھا۔
ہلاک دہشت گرد کانسٹیبلز سمیع اللہ اور اسد اللہ ساکنان بیگو خیل، کانسٹیبل حافظ زینت اللہ اور سابق لیویز اہلکار حیات اللہ کی ٹارگٹ کلنگ اور شہادت میں بھی ملوث تھا۔
ریجنل پولیس آفیسر بنوں سجاد خان اور ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی نے کامیاب کارروائی پر سی ٹی ڈی لکی، لکی مروت پولیس اور امن کمیٹی کے رضاکاروں کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ امن و امان کے قیام کے لیے پولیس اور عوام متحد ہیں اور جلد لکی مروت کو امن کا گہوارہ بنایا جائے گا۔