سی ٹی ڈی اور پولیس کی لکی مروت میں مشترکہ کارروائی، انتہائی مطلوب دہشتگرد ہلاک

آپریشن کے دوران دہشت گرد کمانڈر نے ساتھیوں سمیت پولیس پارٹی پر فائرنگ کی

ویب ڈیسک December 25, 2025
facebook whatsup
لکی مروت:

سی ٹی ڈی لکی اور لکی مروت پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے انتہائی مطلوب دہشت گرد کمانڈر برکت اللہ عرف برکتی عرف ابوذر کو ہلاک کر دیا۔

ترجمان لکی مروت پولیس کے مطابق کارروائی ضلع لکی کے علاقے وانڈہ امیر خان کے مضافات میں کی گئی، جس میں عوامی امن کمیٹیوں کے رضاکاروں نے بھی پولیس کے ساتھ حصہ لیا۔

انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبرپختونخوا ذوالفقار حمید کی خصوصی ہدایات پر صوبے بھر میں دہشت گردوں کے خلاف ٹارگٹڈ آپریشنز جاری ہیں۔

اسی سلسلے میں ڈی آئی جی بنوں ریجن سجاد خان اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لکی مروت نذیر خان (PSP) کی قیادت میں سی ٹی ڈی اسپیشل ویپنز اینڈ ٹیکٹکس ٹیمز اور مقامی پولیس نے فتنۃ الخوارج کے خلاف کارروائی کی۔

آپریشن کے دوران دہشت گرد کمانڈر نے ساتھیوں سمیت پولیس پارٹی پر فائرنگ کی، جس پر دوطرفہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فائرنگ کے نتیجے میں دہشت گرد کمانڈر موقع پر ہلاک ہوگیا۔

بعد ازاں سرچ آپریشن کے دوران اس کی لاش اور زیرِ استعمال اسلحہ برآمد کر لیا گیا، جبکہ اس کے ساتھی علاقے کی دشوار گزار صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہوگئے، جن کی تلاش جاری ہے۔

پولیس کے مطابق ہلاک دہشت گرد مختلف فرضی ناموں سے سرگرم دہشت گرد گروہوں کا سرغنہ اور سہولت کار تھا جو سی ٹی ڈی و لکی پولیس کو دہشت گردی، پولیس اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں، قتل، اقدامِ قتل اور بھتہ خوری سمیت 10 سے زائد سنگین مقدمات میں مطلوب تھا۔

ہلاک دہشت گرد کانسٹیبلز سمیع اللہ اور اسد اللہ ساکنان بیگو خیل، کانسٹیبل حافظ زینت اللہ اور سابق لیویز اہلکار حیات اللہ کی ٹارگٹ کلنگ اور شہادت میں بھی ملوث تھا۔

ریجنل پولیس آفیسر بنوں سجاد خان اور ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی نے کامیاب کارروائی پر سی ٹی ڈی لکی، لکی مروت پولیس اور امن کمیٹی کے رضاکاروں کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ امن و امان کے قیام کے لیے پولیس اور عوام متحد ہیں اور جلد لکی مروت کو امن کا گہوارہ بنایا جائے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نیٹ فلکس لیاری پر سیریز بنانے کا خواہشمند، مرکزی کردار میرا ہوگا، نبیل گبول

نیٹ فلکس لیاری پر سیریز بنانے کا خواہشمند، مرکزی کردار میرا ہوگا، نبیل گبول

 Dec 25, 2025 03:37 PM |
سال 2025 میں باکس آفس پر راج کرنے والی 5 ٹاپ بالی ووڈ فلمیں  

سال 2025 میں باکس آفس پر راج کرنے والی 5 ٹاپ بالی ووڈ فلمیں  

 Dec 25, 2025 03:58 PM |
اپنے خلاف مقدمے کی درخواست پر صبا قمر نے طنزیہ جواب دے دیا

اپنے خلاف مقدمے کی درخواست پر صبا قمر نے طنزیہ جواب دے دیا

 Dec 25, 2025 01:18 PM |

متعلقہ

Express News

کچے کے ڈاکوؤں کے جھانسے میں آکر اغوا ہونے والے کراچی کے نوجوان کی 2 ماہ بعد بازیابی کیسے ممکن ہوئی؟

Express News

اسلام آباد؛ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں تیندوا داخل ہوگیا

Express News

انٹر بورڈ کراچی میں جونیئر کالج ٹیچر کو ناظم امتحانات تعینات کرنے کی تیاری

Express News

کراچی میں مسلح افراد 26 لاکھ روپے مالیت کے 13 مویشی چھین کر لے گئے

Express News

گلبرگ میں فائرنگ سے جاں بحق 8 سالہ اریان کی تدفین، واقعے کا مقدمہ درج، ایک ملزم گرفتار

Express News

ایف بی آر کی لاہور میں بڑی کارروائی، دو ارب 64 کروڑ سے زائد رقم وصول

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو