حکومت اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان 730 ملین ڈالر  کے دو اہم منصوبوں پر دستخط

پاورٹرانسمیشن منصوبہ آنے والے پن بجلی کے منصوبوں سے 2300 میگاواٹ بجلی کی قابل اعتماد ترسیل ممکن بنائے گا،، ترجمان

ویب ڈیسک December 25, 2025
facebook whatsup
فوٹو: اقتصادی امور
اسلام آباد:

وفاقی حکومت اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان 730 ملین ڈالر کے دو اہم منصوبوں پر دستخط ہوگئے۔

ترجمان اقتصادی امور نے کہا کہ پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان 330 ملین ڈالر مالیت کے سیکنڈ پاور ٹرانسمیشن منصوبے پر دستخط ہوئے ہیں، جو  آنے والے پن بجلی کے منصوبوں سے دو ہزار 300 میگاواٹ بجلی کی قابل اعتماد ترسیل ممکن بنائے گا۔

ترجمان نے بتایا کہ سرکاری ملکیتی اداروں کی ٹرانسفارمیشن پروگرام پر دستخط ہوئے جس کی مالیت 400 ملین ڈالر ہے۔

پن بجلی اور سرکاری ملکیتی اداروں کی ٹرانسفارمیشن پروگرام 

سیکرٹری اقتصادی امور نے بتایا کہ سرکاری ملکیتی ادارے کے ٹرانسفارمیشن پروگرام کے ذریعے ایس او ای ایکٹ اور پالیسی پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنایا جاسکے گا۔

ترجمان اقتصادی امور نے کہا کہ اے ڈی بی کی کنٹری ڈائریکٹر ایما فان نے ان اقدامات کے لیے حکومت پاکستان کے مضبوط عزم کو سراہا ہے۔

ایما فان نے کہا کہ سرکاری ملکیتی اداروں کی اصلاحات کا پروگرام حکومت پاکستان کی اصلاحاتی کوششوں کو مزید تقویت فراہم کرے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نیٹ فلکس لیاری پر سیریز بنانے کا خواہشمند، مرکزی کردار میرا ہوگا، نبیل گبول

نیٹ فلکس لیاری پر سیریز بنانے کا خواہشمند، مرکزی کردار میرا ہوگا، نبیل گبول

 Dec 25, 2025 03:37 PM |
سال 2025 میں باکس آفس پر راج کرنے والی 5 ٹاپ بالی ووڈ فلمیں  

سال 2025 میں باکس آفس پر راج کرنے والی 5 ٹاپ بالی ووڈ فلمیں  

 Dec 25, 2025 04:45 PM |
اپنے خلاف مقدمے کی درخواست پر صبا قمر نے طنزیہ جواب دے دیا

اپنے خلاف مقدمے کی درخواست پر صبا قمر نے طنزیہ جواب دے دیا

 Dec 25, 2025 04:17 PM |

متعلقہ

Express News

کچے کے ڈاکوؤں کے جھانسے میں آکر اغوا ہونے والے کراچی کے نوجوان کی 2 ماہ بعد بازیابی کیسے ممکن ہوئی؟

Express News

اسلام آباد؛ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں تیندوا داخل ہوگیا

Express News

انٹر بورڈ کراچی میں جونیئر کالج ٹیچر کو ناظم امتحانات تعینات کرنے کی تیاری

Express News

کراچی میں مسلح افراد 26 لاکھ روپے مالیت کے 13 مویشی چھین کر لے گئے

Express News

گلبرگ میں فائرنگ سے جاں بحق 8 سالہ اریان کی تدفین، واقعے کا مقدمہ درج، ایک ملزم گرفتار

Express News

ایف بی آر کی لاہور میں بڑی کارروائی، دو ارب 64 کروڑ سے زائد رقم وصول

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو