کشتی پر موجود پُراسرار فنگرپرنٹ، 2000 سال قدیم معمہ حل ہونے کے قریب

کشتی کی باقیات پہلی بار 1880 کے دہائی میں دریافت ہوئی تھیں

ویب ڈیسک December 25, 2025
facebook whatsup

سائنس دانوں نے ایک نیا فنگر پرنٹ دریافت کیا ہے جس کے حوالے سے ان کا ماننا ہے کہ یہ ایک قدیم حملے سے متعلق 2000 ہزار پرانا معمہ حل کر سکتا ہے۔

تاریخ دان عرصے سے انجان حملہ آوروں کے ایک گروپ کی شناخت کے حوالے سے مخمصے میں مبتلا تھے۔ ان حملہ آوروں کی کشتی چار صدی قبلِ مسیح میں ڈنمارک کے ساحل پر موجود جزیرے ایلس میں پھنس گئی تھی۔

اس ناؤ کی باقیات پہلی بار 1880 کے دہائی میں دریافت ہوئی تھیں۔ تاہم، محققین کو یہ سمجھنے میں مشکلات کا سامنا تھا کہ اس کشتی میں کون اور کیوں سوار ہوا ہوگا۔

سوئیڈن کی لُنڈ یونیورسٹی کے ماہرِ آثارِ قدیمہ مکائیل فاویل کا کہنا تھا کہ یہ سمندری حملہ آور کہاں سے آئے ہوں گے اور انہوں نے جزیرے پر کیوں حملہ کیا ہوگا یہ عرصے سے ایک معمہ رہا ہے۔

ماہرین اب پُرامید ہیں کہ فنگرپرنٹ کا تجزیہ حملہ آوروں کے اصل سے متعلق حقائق افشا کر دے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نیٹ فلکس لیاری پر سیریز بنانے کا خواہشمند، مرکزی کردار میرا ہوگا، نبیل گبول

نیٹ فلکس لیاری پر سیریز بنانے کا خواہشمند، مرکزی کردار میرا ہوگا، نبیل گبول

 Dec 25, 2025 03:37 PM |
سال 2025 میں باکس آفس پر راج کرنے والی 5 ٹاپ بالی ووڈ فلمیں  

سال 2025 میں باکس آفس پر راج کرنے والی 5 ٹاپ بالی ووڈ فلمیں  

 Dec 25, 2025 04:45 PM |
اپنے خلاف مقدمے کی درخواست پر صبا قمر نے طنزیہ جواب دے دیا

اپنے خلاف مقدمے کی درخواست پر صبا قمر نے طنزیہ جواب دے دیا

 Dec 25, 2025 04:17 PM |

متعلقہ

Express News

خبردار! ہیکرز نے واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک کرنے کا نیا راستہ ڈھونڈ نکالا

Express News

سال 2025 کے بہترین اسمارٹ فونز!

Express News

بھِر ماؤنڈ میں آثارِ قدیمہ کی کھدائی، ٹیکسلا کے اولین شہر کے آثار منظرِ عام پر آ گئے

Express News

زمین پر آکسیجن کم ہو رہی ، ناسا کے سائنسدانوں کا انتباہ

Express News

مٹی میں تیزی سے تحلیل ہونیوالی پلاسٹک تیار

Express News

گزشتہ ہفتے کے مقبول ترین اسمارٹ فونز کی فہرست جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو