امریکا: ٹوتھ پک سے بنایا گیا ایفل ٹاور

امریکی نوجوان نے اس نمونے کو بنانے کے لیے 20 ہزار کے قریب ٹوتھ پک کا استعمال کیا

ویب ڈیسک December 26, 2025
facebook whatsup

امریکا میں ایک نوجوان نے 20 ہزار کے قریب ٹوتھ پک سے ایفل ٹاور کا نمونہ بنا کر گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔

اِلینوائے کے شہر نیپروِل کے رہائشی ایرک کلیبل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے والد بطور سِول انجینئر کام کرتے تھے جس کی وجہ سے انہیں بہت کم عمری میں عمارتوں سے دلچسپی ہوگئی تھی۔

2021 مین جب ایرک صرف 12 برس تھے تو انہوں نے آئس کریم کی ڈنڈیوں سے 20.2 فٹ بلند ٹاور بنایا تھا اور یہ ان کا پہلا گینیز ورلڈ ریکارڈ تھا۔

 

مزید پڑھیں

Express News

امریکا: چکن ونگ کھانے کا سب سے بڑا مقابلہ

Express News

برطانیہ: جیلی کیٹ برانڈ کی منفرد اشیاء اکٹھا کرنے کا عالمی ریکارڈ

وہ ریکارڈ بعد میں توڑ دیا گیا لیکن ایرک نے ٹوتھ پک کے استعمال سے دوسرا ریکارڈ حاصل کرنے کی کوشش کی۔

انہوں نے کہا کہ ٹوتھ پک کی ایک خامی یہ ہے کہ وہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں۔

انہوں نے ٹوتھ پک اور گلو کا استعمال کرتے ہوئے 17.32 فٹ بلنڈ ایفل ٹاور کا ماڈل تیار کیا اور ٹوتھ پک سے بنائے گئے سب سے بڑے اسکلپچر کا گینیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سلمان خان کی 60 ویں سالگرہ؛ کترینہ کیف کے خصوصی پیغام نے سب کی توجہ حاصل کرلی

سلمان خان کی 60 ویں سالگرہ؛ کترینہ کیف کے خصوصی پیغام نے سب کی توجہ حاصل کرلی

 Dec 28, 2025 12:59 AM |
40 کروڑ کی پیشکش کیوں ٹھکرادی تھی؛ سنیل شیٹی کی پہلی بار لب کشائی

40 کروڑ کی پیشکش کیوں ٹھکرادی تھی؛ سنیل شیٹی کی پہلی بار لب کشائی

Dec 28, 2025 12:44 AM |
عاصم اظہر نے نغمہ ’میری زندگی ہے تو‘ کس کے نام کیا؟ ویڈیو وائرل، مداح خوش

عاصم اظہر نے نغمہ ’میری زندگی ہے تو‘ کس کے نام کیا؟ ویڈیو وائرل، مداح خوش

 Dec 28, 2025 12:12 AM |

متعلقہ

Express News

اپنا خون پینے والا نوجوان اسپتال میں داخل

Express News

گوئٹے مالا: لوڈو کے طرز کا قدیم پُراسرار کھیل دریافت

Express News

دسویں منزل سے گرنے والا شخص معجزانہ طور پر بچ گیا، ویڈیو وائرل

Express News

ایک اِسٹک کی جگہ تبدیل کرکے سب سے بڑا نمبر بنایئے

Express News

چین: روبوٹ نے بیڈمنٹن کھیل کر گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کردیا

Express News

چلتی ٹرین سے گرنے والی خاتون کو ریلوے اہلکار نے بچالیا، ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو