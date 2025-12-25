کرسمس کے موقع پر پاکستان شوبز کی مشہور شخصیات نے بھی مسیحی برادری کو مبارک باد پیش کی اور کرسمس کی روایتی سجاوٹ کے ساتھ اپنی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کیں جو وائرل ہورہی ہیں۔
پاکستان میں مسیحی برادری نے کرسمس کا تہوار بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ منایا، اور صرف عیسائی ہی نہیں بلکہ بہت سے مسلمان بھی کرسمس کی مبارکباد اور پیغامات یکجہتی کےلیے شیئر کررہے ہیں۔
اس سال کئی پاکستانی مسیحی شخصیات کرسمس کی چھٹیوں سے لطف اندوز ہو رہی ہیں، جن میں سنیتا مارشل، بینیتا ڈیوڈ، جینس ٹیسا، ایزیکا ڈینیئل اور ریچل گل شامل ہیں۔ چند مسلم مشہور شخصیات نے بھی کرسمس منایا، جن میں عائشہ عمر، نوال سعید، زوباب رانا، اور امر خان شامل ہیں۔
ان شوبز ستاروں کی سوشل میڈیا پوسٹس بھی خوب وائرل ہوئیں، جو ہم یہاں شیئر کررہے ہیں۔