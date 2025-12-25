ہریتک روشن کا بیٹوں کے ساتھ ڈانس، ویڈیو وائرل

December 25, 2025
بالی ووڈ کے مشہور اداکار ہریتک روشن نے اپنے کزن ایشان روشن کی شادی کے موقع پر اپنے بیٹوں ہری ہان اور ہردھان کے ساتھ ایسا ڈانس کیا کہ سوشل میڈیا پر تہلکہ مچ گیا۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں ہریتک اپنے بیٹوں، گرل فرینڈ صبا آزاد اور دیگر خاندانی اراکین کے ساتھ سکھبیر سنگھ کے مشہور گانے ’’عشق تیرا تڑپاوے‘‘ پر رقص کرتے نظر آئے۔

یہ خوشی کا موقع نہ صرف روشن خاندان بلکہ قریبی دوستوں کے لیے بھی اکٹھے ہونے کا موقع تھا، جس میں ہریتک کی گرل فرینڈ صبا آزاد بھی موجود تھیں۔ ویڈیو میں ہریتک نے بلیک اور ان کے بیٹوں نے اسٹائلش آؤٹ فٹس پہن رکھے تھے۔

سوشل میڈیا پر مداحوں نے اس ویڈیو پر جوش و خروش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ’’ہریتک روشن کے بچوں نے وہ تمام خوبیاں ورثے میں پائی ہیں جو ان کے والد میں ہیں۔‘‘ ایک اور صارف نے تبصرہ کیا، ’’25 سال سے ہر بار جب میں اس شخص کو ڈانس کرتے دیکھتا ہوں، خوشی کا وہی احساس ہوتا ہے۔‘‘

دیگر تبصروں میں کہا گیا، ’’روشن برادران نہ صرف ڈانس کرتے ہیں، بلکہ اسٹیج کو آگ لگا دیتے ہیں!‘‘

’’ایشان کی شادی میں مکمل شو اسٹاپر!‘‘

’’اوہ میرے خدا! شاید پہلی بار انہیں اکٹھے ڈانس کرتے دیکھا... جینز کا کمال!‘‘

انٹرنیٹ صارفین ہریتک روشن کے بیٹے کو مستقبل کا ہیرو قرار دے رہے ہیں۔
