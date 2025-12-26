ایک نئی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سیگریٹ نوشی کرنے والے ٹی بی کے مریض اگر یہ مضر عادت چھوڑ دیں تو تیزی سے صحتیاب ہو سکتے ہیں اور میں موبائل فون کا استعمال ان کی بھرپور مدد کر سکتا ہے۔
ٹرائل کے حصے کے طور پر مریضوں کو حوصلہ افزا پیغامات بھیجے گئے اور یہ دیکھا گیا کہ کیا ایسا کرنا ان سے جلد سیگریٹ نوشی ترک کروا سکتا ہے یا نہیں۔
جاما میں شائع ہونے والے نتائج میں بتایا گیا کہ وہ افراد جن کو چھپی ہوئی معلومات موصول ہوئی تھی ان کے مقابلے میں تین گُنا زیادہ میسج موصول ہونے والے افراد نے سیگریٹ نوشی چھ ماہ کے لیے ترک کر دی تھی۔
تحقیق کے سربراہ پروفیسر کامران صدیقی کا کہنا تھا کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو سیگریٹ نوشی ترک کر دیتے ہیں وہ ٹی بی سے تیزی کے ساتھ صحتیاب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا سائنس دانوں نے یہ جاننے کی کوشش کی آیا حوصلہ افزا پیغامات مریضوں کو یہ عادت جلد چھوڑنے میں مدد دے سکتےہیں یا نہیں۔
پروفیسر کامران صدیقی نے بتایا کہ بنگلادیش اور پاکستان کے ایسے 1080 افراد پر کی گئی جو ٹی بی میں مبتلا تھے اور موبائل فون استعمال کرتے تھے۔
انہوں نے بتایا کہ 1080 شرکا میں سے 720 کو سیگریٹ نوشی ترک کرنے کے لیے 720 ٹیکسٹ میسجز موصول ہوئے۔ دو ماہ تک روزانہ ترک کرنے کے لیے اور پھر چار ماہ تک ایک ماہ تک ترک کرنے کے لیے۔ باقی 360 افراد کو مضر صحت عادت ترک کرنے کے لیے پرنٹ میں معلومات فراہم کی گئی۔
نتائج کے مطابق ٹیکسٹ میسجز موصول کرنے والے 41 فی صد افراد نے چھ ماہ کے لیے سیگریٹ نوشی چھوڑ دی تھی۔