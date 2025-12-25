خلا کیلئے روانہ ہونیوالا راکٹ لانچ ہوتے ہی گر کر تباہ

راکٹ شمال مشرقی برازیل میں واقع لانچنگ پیڈ سے خلا کے لیے روانہ کیا گیا تھا

ویب ڈیسک December 25, 2025
facebook whatsup

جنوبی کوریا کی ایرو اسپیس کمپنی اِنواسپیس کا ہینبِٹ-نینو راکٹ پرواز بھرنے کے تھوڑی ہی دیر بعد کریش کر گیا۔

غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق راکٹ شمال مشرقی برازیل میں واقع لانچنگ پیڈ سے خلا کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ یہ جنوبی کوریا کی پہلی کمرشل اسپیس لانچ تھی۔

یہ حادثہ پیر کے روز مقامی وقت کے مطابق رات 10 بج کر 13 منٹ پر پیش آیا اور کمپنی کی جانب سے جاری لائیو اسٹریم میں دیکھا گیا۔

ماہرین کے مطابق لانچ کے کچھ لمحوں بعد ہی راکٹ نے کنٹرول کھو دیا اور تقریباً ایک منٹ کی پرواز کے بعد سیفٹی زون میں جا گرا۔

کمپنی کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ حادثے کی وجہ سے کوئی زخمی نہیں ہوا اور تعین کیے گئے حفاظتی احاطے کے باہر کچھ نقصان نہیں ہوا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہریتک روشن کا بیٹوں کے ساتھ ڈانس، ویڈیو وائرل

ہریتک روشن کا بیٹوں کے ساتھ ڈانس، ویڈیو وائرل

 Dec 25, 2025 09:51 PM |
مشہور شوبز شخصیات نے کرسمس کس طرح منایا؟ تصاویر وائرل

مشہور شوبز شخصیات نے کرسمس کس طرح منایا؟ تصاویر وائرل

 Dec 25, 2025 09:36 PM |
اداکار جیمز رینسون نے جنسی زیادتی سے بچایا تھا، خاتون کا انکشاف

اداکار جیمز رینسون نے جنسی زیادتی سے بچایا تھا، خاتون کا انکشاف

 Dec 25, 2025 08:01 PM |

متعلقہ

Express News

خبردار! ہیکرز نے واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک کرنے کا نیا راستہ ڈھونڈ نکالا

Express News

سال 2025 کے بہترین اسمارٹ فونز!

Express News

بھِر ماؤنڈ میں آثارِ قدیمہ کی کھدائی، ٹیکسلا کے اولین شہر کے آثار منظرِ عام پر آ گئے

Express News

زمین پر آکسیجن کم ہو رہی ، ناسا کے سائنسدانوں کا انتباہ

Express News

مٹی میں تیزی سے تحلیل ہونیوالی پلاسٹک تیار

Express News

گزشتہ ہفتے کے مقبول ترین اسمارٹ فونز کی فہرست جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو