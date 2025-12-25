فیلڈ مارشل سے اردن کی مسلح افواج کے سربراہ کی ملاقات، دفاعی تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق

راولپنڈی:
فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اردن کی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف میجر جنرل یوسف احمد اے الحنیتی نے دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) سے جاری بیان کے مطابق اردن کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف میجر جنرل یوسف احمد اے الحنیتی نے جی ایچ کیو راولپنڈی میں آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی۔
بیان میں کہا گیا کہ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورت حال اور دوطرفہ دفاعی و عسکری تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
آئی ایس پی آر نے بتایا کہ اردن کی فوجی قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور خطے میں امن و استحکام کے لیے ان کے کردار کو سراہا۔
اس موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان اور اردن کی مسلح افواج کے درمیان دفاعی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا اور بدلتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔
آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں ممالک نے عسکری سطح پر روابط اور تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اظہار کیا۔