فیلڈ مارشل سے اردن کی مسلح افواج کے سربراہ کی ملاقات، دفاعی تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق

ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورت حال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، آئی ایس پی آر

ویب ڈیسک December 25, 2025
facebook whatsup
فوٹو: آئی ایس پی آر
راولپنڈی:

فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اردن کی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف میجر جنرل یوسف احمد اے الحنیتی نے دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) سے جاری بیان کے مطابق اردن کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف میجر جنرل یوسف احمد اے الحنیتی نے جی ایچ کیو راولپنڈی میں آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی۔

بیان میں کہا گیا کہ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورت حال اور دوطرفہ دفاعی و عسکری تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔

آئی ایس پی آر نے بتایا کہ اردن کی فوجی قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور خطے میں امن و استحکام کے لیے ان کے کردار کو سراہا۔

اس موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان اور اردن کی مسلح افواج کے درمیان دفاعی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا اور بدلتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔

آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں ممالک نے عسکری سطح پر روابط اور تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اظہار کیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

برطانوی اداکارہ نے طلاق کے بعد شوہر کے قریبی دوست کو جیون ساتھی چُن لیا

برطانوی اداکارہ نے طلاق کے بعد شوہر کے قریبی دوست کو جیون ساتھی چُن لیا

Dec 25, 2025 11:40 PM |
ہریتک روشن کا بیٹوں کے ساتھ ڈانس، ویڈیو وائرل

ہریتک روشن کا بیٹوں کے ساتھ ڈانس، ویڈیو وائرل

 Dec 25, 2025 09:51 PM |
مشہور شوبز شخصیات نے کرسمس کس طرح منایا؟ تصاویر وائرل

مشہور شوبز شخصیات نے کرسمس کس طرح منایا؟ تصاویر وائرل

 Dec 25, 2025 09:36 PM |

متعلقہ

Express News

کچے کے ڈاکوؤں کے جھانسے میں آکر اغوا ہونے والے کراچی کے نوجوان کی 2 ماہ بعد بازیابی کیسے ممکن ہوئی؟

Express News

اسلام آباد؛ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں تیندوا داخل ہوگیا

Express News

انٹر بورڈ کراچی میں جونیئر کالج ٹیچر کو ناظم امتحانات تعینات کرنے کی تیاری

Express News

کراچی میں مسلح افراد 26 لاکھ روپے مالیت کے 13 مویشی چھین کر لے گئے

Express News

گلبرگ میں فائرنگ سے جاں بحق 8 سالہ اریان کی تدفین، واقعے کا مقدمہ درج، ایک ملزم گرفتار

Express News

ایف بی آر کی لاہور میں بڑی کارروائی، دو ارب 64 کروڑ سے زائد رقم وصول

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو