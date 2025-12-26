گھر کو تادیر صاف اور خوشبودار رکھنے کے آسان اور سستے طریقے

گھر کو صاف اور خوشبودار رکھنے کا راز مہنگی پراڈکٹس میں نہیں بلکہ مستقل مزاجی میں ہے

ویب ڈیسک December 26, 2025
گھر کا صاف اور خوشبودار رہنا نہ صرف رہائش کے معیار کو بہتر بناتا ہے بلکہ ذہنی سکون اور تازگی کا احساس بھی پیدا کرتا ہے۔

بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ گھر کو ہمیشہ مہکائے رکھنا مہنگا عمل ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ہوم کیئر ماہرین کے مطابق چند کم خرچ، سادہ اور گھریلو ٹرکس ایسے ہیں جنہیں معمول میں شامل کر لیا جائے تو گھر نہ صرف دیر تک صاف رہتا ہے بلکہ خوشبو بھی مستقل قائم رہتی ہے۔

یہ ٹرکس مہنگے ایئر فریشنرز یا کیمیکل پراڈکٹس کی ضرورت کم کر دیتے ہیں اور قدرتی تازگی فراہم کرتے ہیں۔

گھر میں خوشبو کا سب سے پہلا تعلق صفائی سے ہے۔ اگر گھر میں کچھ جگہیں مسلسل نمی کا شکار رہتی ہوں یا کچن میں پکائی جانے والی چیزوں کی مہک دیر تک باقی رہے تو فضا بھاری محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس لیے گھر کا باقاعدہ ہوادار رہنا بنیادی ضرورت ہے۔  اس کے لیے کھڑکیاں روزانہ چند منٹ کھول دینا فضا کو تازہ کرنے کا سب سے سستا اور مؤثر طریقہ ہے۔ اس سے نہ صرف ہوا کا بہاؤ بہتر ہوتا ہے بلکہ غیر ضروری بُو بھی خود بخود ختم ہونے لگتی ہے۔

گھر کو خوشبودار رکھنے کے لیے باورچی خانے کی صفائی انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ چولہے پر جمی چکنائی یا سنک میں موجود نمی بدبو کا باعث بنتی ہے۔ بیکنگ سوڈا اور سرکے کا سادہ محلول باورچی خانے کی بُو ختم کرنے میں جادوئی اثر دکھاتا ہے۔ اس محلول سے صفائی کرنے سے نہ صرف چکنائی صاف ہوتی ہے بلکہ بدبو بھی ختم ہو جاتی ہے۔

Express News

گھر کو خوبصورت اور دلکش بنائیں کم بجٹ میں؛  جانیے کیسے!

اسیط رح فریج میں لیموں کے چھلکے یا بیکنگ سوڈا کا چھوٹا ڈبہ رکھنے سے بھی ٹوکسی بُو پیدا نہیں ہوتی۔

گھر میں خوشبو برقرار رکھنے کا ایک کم خرچ مگر مقبول طریقہ قدرتی اروما استعمال کرنا ہے۔ مثال کے طور پر پانی میں دار چینی، لونگ یا لیموں کے چند قتلے ڈال کر چند منٹ ابالیں۔ یہ خوشبو پورے گھر میں پھیلتی ہے اور گھریلو فضا ہلکی، تازہ اور پُرسکون محسوس ہونے لگتی ہے۔

اس کے علاوہ  کپڑوں کی الماریوں اور درازوں میں خوشبودار صابن کی ٹکیا یا عطر میں ہلکا سا بھیگا روئی کا ٹکڑا رکھنے سے لمبے عرصے تک خوشبو موجود رہتی ہے۔

صفائی میں مائیکرو فائبر کپڑے کا استعمال بھی گھر کو بہتر حالت میں رکھنے کا بہترین حل ہے۔ اس سے دھول مٹی باآسانی صاف ہوتی ہے اور فرنیچر دیر تک چمکتا رہتا ہے۔ فرش پر قدرتی لیموں فلیور کلینر یا وینیگر مکس استعمال کرنے سے کمروں میں ایک ہلکی خوشبو رہتی ہے جو کسی کیمیکل کے بغیر مؤثر ثابت ہوتی ہے۔

گھر کو صاف اور خوشبودار رکھنے کا راز مہنگی پراڈکٹس میں نہیں بلکہ مستقل مزاجی میں ہے۔ چند سادہ گھریلو ٹرکس نہ صرف بجٹ میں آسانی سے آ جاتی ہیں بلکہ صحت کے لیے بھی محفوظ رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قدرتی خوشبوئیں اور باقاعدہ صفائی گھر کے ماحول کو خالص، دلکش اور خوشگوار بنا دیتی ہیں۔
