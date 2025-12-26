گزشتہ حکومت کھنڈرات چھوڑ گئی تھی، اب ملک فخر کیساتھ 2026ء میں داخل ہو رہا ہے، خواجہ آصف

وہ مسائل جو ماضی میں نظر انداز کیے گئے، ان پر اب عملی پیشرفت ہو رہی ہے، پاکستان کی داخلی و خارجی سمت میں بہتری آئی ہے، وزیر دفاع

ویب ڈیسک December 26, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل

وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ گزشتہ حکومت کھنڈرات چھوڑ گئی تھی، تاہم ملک اب فخر کے ساتھ 2026ء میں داخل ہو رہا ہے۔

نجی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق اپنے بیان میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ان کھنڈرات پر اب عمارت بننا شروع ہو چکی ہے، جو گزشتہ حکومت چھوڑ کر گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ  اہم معاملات میں اب پاکستان کے مؤقف کو بہت سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔

خواجہ آصف نے کہا کہ موجودہ حکومت کے اقدامات اور  پالیسی کے نتیجے میں پاکستان 2026ء میں عزت اور فخر کے ساتھ داخل ہونے جا رہا رہا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

عمران خان ذاتی مفاد کیلیے کس حد تک جا سکتے ہیں؟ خواجہ آصف بول پڑے

Express News

افغانستان میں پاکستانی کارروائی کا بھارت کے بہاولپور حملوں سے موازنہ درست نہیں، خواجہ آصف

انہوں نے کہا کہ پاکستان کی داخلی و خارجی سمت میں بہتری آئی ہے اور وہ مسائل جو ماضی میں نظر انداز کیے گئے تھے اب ان پر عملی پیش رفت ہو رہی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ جن بنیادوں کو کمزور چھوڑا گیا تھا، ان پر اب تعمیر کا عمل شروع ہو چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ  ریاستی معاملات میں استحکام آ رہا ہے۔

دوسری جانب وزیرِ مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا ہے کہ سفارتی اور دیگر عالمی فورمز پر پاکستان کے بارے میں جو مثبت الفاظ اور رائے سامنے آر ہی ہے، وہ ملک کے لیے بڑی کامیابی کی علامت ہے۔

اسی طرح سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے بھی عالمی سطح پر پاکستان کے لیے سامنے آنے والی پیش رفت کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ پالیسی اور آرمی چیف کی قیادت کے باعث پاکستان کو دنیا بھر میں  پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر فلم بنانے والے فلسطین کے مزاحمتی ہدایتکار انتقال کرگئے

غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر فلم بنانے والے فلسطین کے مزاحمتی ہدایتکار انتقال کرگئے

 Dec 26, 2025 12:25 AM |
برطانوی اداکارہ نے طلاق کے بعد شوہر کے قریبی دوست کو جیون ساتھی چُن لیا

برطانوی اداکارہ نے طلاق کے بعد شوہر کے قریبی دوست کو جیون ساتھی چُن لیا

Dec 25, 2025 11:40 PM |
ہریتک روشن کا بیٹوں کے ساتھ ڈانس، ویڈیو وائرل

ہریتک روشن کا بیٹوں کے ساتھ ڈانس، ویڈیو وائرل

 Dec 25, 2025 09:51 PM |

متعلقہ

Express News

خلائی سائنس میں 2025 سنگ میل، 2026 میں پہلا پاکستانی خلائی اسٹیشن بھیجا جائے گا، سپارکو

Express News

پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت میں اہلیت نہیں اور ان کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، فواد چوہدری

Express News

فیلڈ مارشل سے اردن کی مسلح افواج کے سربراہ کی ملاقات، دفاعی تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق

Express News

اسپیکر کے پی اسمبلی کی وزیراعظم سے امن جرگے کے فیصلوں پرعمل درآمد کیلئے تعاون کی درخواست

Express News

اسلام آباد ہائیکورٹ کا بھی کل چھٹی کا اعلان

Express News

مذاکرات یا احتجاج؛ عمران خان نے تمام اختیارات اچکزئی اور ناصر عباس کو دے دیے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو