مسجد نبویﷺ میں اللہ کے مہمانوں کو عبادت کے لیے آواز دینے والی رقت آمیز اور پُرسوز آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہوگئی، تاہم ان کی بستر مرگ پر دی گئی آخری اذان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔
مسجدِ نبوی ﷺ کے مؤذن شیخ فیصل نعمان کو 25 سال قبل 2000 میں باضابطہ مؤذن مقرر کیا گیا تھا جو چند روز قبل مدینہ کے ایک اسپتال میں انتقال کرگئے تھے۔
ان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جو طویل عرصے سے مسجدِ نبوی ﷺ کی خدمت کرتا آ رہا ہے، 25 سال تک انہوں نے اپنی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی آواز میں اذان دی، جس نے زائرین اور مقامی لوگوں کے دلوں کو متاثر کیا۔
ان کے والد کم عمری میں ہی اس عظیم منصب پر فائز ہوئے اور 90 برس سے زائد عمر تک مسجد نبوی میں اذان دیتے رہے بعد ازاں یہ سعادت شیخ فیصل نعمان کو نصیب ہوئی۔
شیخ فیصل نعمان کی نماز جنازہ فجر میں ادا کی گئی اور تدفین مدینہ منورہ کے تاریخی جنت البقیع قبرستان میں کی گئی۔
جنت البقیع وہ مقدس مقام ہے جہاں رسول اللہ ﷺ کے اہل خانہ اور جلیل القدر صحابہ کرام آرام فرما ہیں اور اسی بابرکت سرزمین میں شیخ فیصل نعمان کو بھی سپرد خاک کیا گیا۔
حال ہی میں شیخ فیصل نعمان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر دنیا بھر میں وائرل ہو رہی ہے، اس ویڈیو میں شیخ فیصل اپنی زندگی کی آخری اذان پُرسوز آواز میں دیتے ہوئے نظر آرہے ہیں۔
اس سے قبل، مسجد نبوی کی انتظامیہ نے ایک جذباتی پیغام میں ان کی آخری اذان بھی شیئر کی جو انھوں نے 2 نومبر کو دی تھی اور یہی اذان مسجد نبوی ﷺ ان کی زندگی کی آخری پکار ثابت ہوئی۔