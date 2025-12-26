کرسمس کے موقع پر کور کمانڈر پشاور کی مسیحی برادری کے ساتھ خصوصی تقریب میں شرکت 

کرسمس ڈے کی خصوصی تقریب کے موقع پر مختلف قسم کے اسٹالز بھی لگائے گئے

ویب ڈیسک December 26, 2025
facebook whatsup

کور کمانڈر پشاور نے خصوصی تقریب میں مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی۔

تفصیلات کے مطابق اس موقع پر کور کمانڈر نےشرکاء سے خصوصی ملاقات اور گفتگو بھی کی۔ مہمان خصوصی نے ملکی ترقی اور استحکام میں اقلیتوں کے مثبت اور اہم کردار کو سراہا۔

کورکمانڈر پشاور نے بین المذاہب ہم آہنگی، رواداری اور بھائی چارے کی اہمیت پر زور دیا۔ اس موقع پرکور کمانڈرنے بانیِ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مساوات، آزادی اور مذہبی رواداری کے وژن کو اجاگر کیا۔

کرسمس ڈے کی خصوصی تقریب کے موقع پر مختلف قسم کے اسٹالز بھی لگائے گئے۔

مسیحی برادری نے کور کمانڈر کی بطور مہمان خصوصی کرسمس کی تقریب میں شرکت پر اظہارِ تشکر کیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر فلم بنانے والے فلسطین کے مزاحمتی ہدایتکار انتقال کرگئے

غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر فلم بنانے والے فلسطین کے مزاحمتی ہدایتکار انتقال کرگئے

 Dec 26, 2025 12:25 AM |
برطانوی اداکارہ نے طلاق کے بعد شوہر کے قریبی دوست کو جیون ساتھی چُن لیا

برطانوی اداکارہ نے طلاق کے بعد شوہر کے قریبی دوست کو جیون ساتھی چُن لیا

Dec 25, 2025 11:40 PM |
ہریتک روشن کا بیٹوں کے ساتھ ڈانس، ویڈیو وائرل

ہریتک روشن کا بیٹوں کے ساتھ ڈانس، ویڈیو وائرل

 Dec 25, 2025 09:51 PM |

متعلقہ

Express News

خلائی سائنس میں 2025 سنگ میل، 2026 میں پہلا پاکستانی خلائی اسٹیشن بھیجا جائے گا، سپارکو

Express News

پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت میں اہلیت نہیں اور ان کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، فواد چوہدری

Express News

فیلڈ مارشل سے اردن کی مسلح افواج کے سربراہ کی ملاقات، دفاعی تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق

Express News

اسپیکر کے پی اسمبلی کی وزیراعظم سے امن جرگے کے فیصلوں پرعمل درآمد کیلئے تعاون کی درخواست

Express News

اسلام آباد ہائیکورٹ کا بھی کل چھٹی کا اعلان

Express News

مذاکرات یا احتجاج؛ عمران خان نے تمام اختیارات اچکزئی اور ناصر عباس کو دے دیے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو