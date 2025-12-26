پاکستان کسٹمز کی کارروائی، ٹرک سے کروڑوں مالیت کے اسمگل شدہ فونز برآمد

پاکستان کسٹمز کی انسداد اسمگلنگ مہم کے تحت ساکران روڈ سے آنیوالے گاڑی پر کارروائی میں کروڑوں مالیت کے اسمگل شدہ فونز برآمد کیے گئے ہیں۔
تفصیلات کے مطابق کارروائی بلوچستان سے مصدقہ اطلاع موصول ہونے پر پیشگی اقدامات کی بدولت ممکن ہوئی۔ پیشگی اقدامات کے تحت نادرن بائی پاس شمالی کچے کے رستے پر دو اضافی دستے تعینات کیے گئے۔
بلوچستان سے آنیوالے مشکوک مزدا ٹرک نمبرNAF859 کو ہمدرد چیک پوسٹ پر روک کر تلاشی لی گئی۔ ٹرک کے فیول ٹینک سے 803 اسمگل شدہ گوگل پکسل، ویوو، انفنکس، اسپارک، آئی فونز برآمد ہوئے۔
برآمد ہونے والے موبائل فونز کی مالیت 6کروڑ 20لاکھ روپے ہے۔ اسمگلنگ میں استعمال ہونے والے مزدا ٹرک کی مالیت 2کروڑ 50لاکھ روپے ہے۔
حکام نے مقدمہ درج کرکے مزدا ٹرک کے ڈرائیور اور ہیپلر کو گرفتار کرلیا ہے۔ 8 کروڑ 70لاکھ روپے مالیت کے موبائل فونز اور مزدا ٹرک کو ضبط کرکے اے ایس او گودام منتقل کردیا گیا ہے۔