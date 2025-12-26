ایف آئی اے امیگریشن نے اسلام آباد ائرپورٹ پر بڑی کارروائی کرتے ہوئے جعلی سفری دستاویزات پر بیرون ملک جانے والے 4 مسافر آف لوڈ کردیے۔
مسافروں میں محمدعمران، میاں توصیف، سلطان افضل اور عبدالرحمان شامل ہیں۔ مسافر فلائٹ نمبر CZ8070 کے ذریعے ورک ویزے پر نیوزی لینڈ جا رہے تھے۔
مسافروں کا تعلق اسلام آباد، راولپنڈی اور پشاور سے ہے۔ مسافروں کی جانب سے پیش کئے گئے ورک ویزے جعلی نکلے۔
مسافروں کے پاسپورٹ پر راولپنڈی، ایبٹ آباد اور پشاور آفسسز کی پروٹیکٹر اسٹمپ لگی ہوئی تھی۔
مسافروں کو بعد ازاں مزید کارروائی اور ایجنٹ کی نشاندہی کے لیے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل اسلام آباد منتقل کر دیا گیا ہے۔