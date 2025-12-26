قرآن پر فیصلے ہمارے قانون میں نہیں، ایسا ہوتا تو جیلیں خالی ہوتیں، سپریم کورٹ

پولیس کو اپنے شواہد اکٹھے کرنے ہوتے ہیں، پولیس کی جانب سے ملزم کے خلاف کوئی گواہی نہ ملنے کے بیان پر جسٹس ملک شہزاد کے ریمارکس

ویب ڈیسک December 26, 2025
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

سپریم کورٹ کے جسٹس ملک شہزاد نے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے ہیں کہ قرآن پر فیصلے ہمارے قانون میں نہیں، ایسا ہوتا تو جیلیں خالی ہوتیں۔

مخالفین کے گھر جانور جلانے کے ملزم کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست سپریم کورٹ نے مسترد کردی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی، جس میں جسٹس ملک شہزاد نے استفسار کیا کہ کیا واقعی گھر اور جانور جلائے گئے؟

پولیس  اہل کار نے عدالت کو بتایا کہ گھر اور جانور جلائے گئے ہیں،  تاہم موقع سے گولیوں کے خول برآمد نہیں ہوئے۔

مدعی مقدمہ کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ ملزم ہم سے پلاٹ خریدنا چاہتا ہے ۔ پلاٹ نہ بیچنے پر گھر اور جانور جلائے گئے۔

جسٹس ملک شہزاد احمد نے سوال کیا کہ پولیس کی اعلانیہ غیر اعلانیہ تفتیش کیا کہتی ہے؟ جس پر پولیس اہل کار نے بتایا کہ ملزم نے جرگے  میں قرآن پر حلف دیا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ۔

جسٹس ملک شہزاد نے ریمارکس دیے کہ اگر فیصلے قرآن پر ہوتے، پھر تو جیلیں خالی ہو جاتیں۔ قرآن پر فیصلے ہمارے قانون میں نہیں  ہیں۔ جسٹس ملک شہزاد نے کہا کہ پولیس کو اپنے شواہد اکٹھے کرنا ہوتے ہیں۔

پولیس اہل کار نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان کے خلاف پولیس کو کسی نے گواہی بھی نہیں دی، جس پر جسٹس ملک شہزاد احمد نے کہا کہ اپنا گھر اور جانور خود کوئی نہیں جلاتا  ۔
