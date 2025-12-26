کراچی میں بارش ہوگی یا نہیں، محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کر دی

شہر میں چند روز کے دوران صبح اور رات کے اوقات میں خنک موسم برقرار رہے گا، محکمہ موسمیات

ویب ڈیسک December 26, 2025
کراچی:

مغربی سسٹم آج رات ملک میں داخل ہوگا جس کے پیش نظر محکمہ موسمیات نے کراچی میں بھی بارش ہونے یا نہ ہونے سے متعلق پیشگوئی کر دی۔

محکمہ موسمیات کی ارلی وارننگ سینٹر پیش گوئی کے مطابق شہر میں چند روز کے دوران صبح اور رات کے اوقات میں خنک موسم برقرار رہے گا جبکہ اس دوران کم سے کم درجہ حرارت 12 تا 14 ڈگری کے درمیان ریکارڈ ہوسکتا ہے۔

شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 سے 28 ڈگری کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔

Express News

کراچی میں یخ بستہ ہواؤں سے موسم سرد، بارش کا کتنا امکان؟

کراچی میں بیشتر وقت بلوچستان کی شمال اور شمال مشرقی سمت کی ہوائیں چل سکتی ہیں جبکہ شام میں مختصر وقت کے لیے سمندری ہوائیں بھی فعال ہونے کا امکان ہے۔

شہر میں اگلے ایک ہفتے کے دوران موسمیاتی لحاظ سے کسی غیر معمولی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے جبکہ رواں ماہ کے دوران بارش کا بھی کوئی امکان نہیں تاہم کبھی کبھار موسم جزوی ابرآلود ہو سکتا ہے۔

دوسری جانب، صوبے کے میدانی علاقوں میں صبح کے وقت دھند چھا سکتی ہے۔
