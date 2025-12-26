حملے کے بعد شہزاد اکبر کا بیان سامنے آ گیا، سوشل میڈیا پر وائرل تصویر جعلی قرار

برطانیہ میں نامعلوم شخص کی طرف سے کیے گئے حملے کے بعد شہزاد اکبر کا بیان سامنے آ گیا جب کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر وائرل اپنی تصویر کو جعلی قرار دیا ہے۔
خبر رساں اداروں کے مطابق سابق وزیراعظم عمران خان کے دور حکومت میں معاون خصوصی برائے احتساب رہنے والے شہزاد اکبر نامعلوم شخص کے حملے میں زخمی ہوئے تھے، جس پر انہوں نے اپنے بیان میں بتایا کہ حملے کے نتیجے میں ان کی ناک کی ہڈی ٹوٹی ہے اور چہرے پر بھی متعدد زخم آئے ہیں، جس کے بعد پولیس نے واقعے کی باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
شہزاد اکبر نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ان کے زخمی چہرے کی تصویر جعلی ہے اور اسے مصنوعی ذہانت کے ذریعے بنایا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اصل واقعہ اس تصویر سے مختلف ہے اور اس حوالے سے غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ حملہ آور بظاہر کنسٹرکشن ورکر یا کوڑا اٹھانے والا محسوس ہو رہا تھا، جس نے پہلے ان کے نام کی تصدیق کی اور پھر اچانک حملہ کر دیا۔ ایسی بزدلانہ کارروائیاں انہیں خوفزدہ نہیں کر سکتیں۔
شہزاد اکبر نے مزید کہا کہ پولیس حملہ آور اور حملہ کروانے والوں کی تلاش میں ہے اور انہیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا۔ انہوں نے پولیس تفتیش کے باعث سی سی ٹی وی فوٹیج یا تصاویر شیئر کرنے سے معذرت کی اور قانون پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔
انہوں نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ انگلینڈ کو ہر فرد کے لیے محفوظ بنایا جائے، چاہے اختلاف رکھنے والے ہی کیوں نہ ہوں۔
واضح رہے کہ اس سے قبل 2023ء میں بھی برطانوی دارالحکومت لندن میں شہزاد اکبر مبینہ تیزاب حملے میں زخمی ہوئے تھے۔