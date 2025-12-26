حملے کے بعد شہزاد اکبر کا بیان سامنے آ گیا، سوشل میڈیا پر وائرل تصویر جعلی قرار

پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، قانون پر مکمل اعتماد ہے، سابق مشیر احتساب

ویب ڈیسک December 26, 2025
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)

برطانیہ میں نامعلوم شخص کی طرف سے کیے گئے حملے کے بعد شہزاد اکبر کا بیان سامنے آ گیا جب کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر وائرل اپنی تصویر کو جعلی قرار دیا ہے۔

خبر رساں اداروں کے مطابق سابق وزیراعظم عمران خان کے دور حکومت میں معاون خصوصی برائے احتساب رہنے والے شہزاد اکبر نامعلوم شخص کے حملے میں زخمی ہوئے تھے، جس پر انہوں نے اپنے بیان میں بتایا کہ حملے کے نتیجے میں ان کی ناک کی ہڈی ٹوٹی ہے اور چہرے پر بھی متعدد زخم آئے ہیں، جس کے بعد پولیس نے واقعے کی باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

شہزاد اکبر نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ان کے زخمی چہرے کی تصویر جعلی ہے اور اسے مصنوعی ذہانت کے ذریعے بنایا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اصل واقعہ اس تصویر سے مختلف ہے اور اس حوالے سے غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ حملہ آور بظاہر کنسٹرکشن ورکر یا کوڑا اٹھانے والا محسوس ہو رہا تھا، جس نے پہلے ان کے نام کی تصدیق کی اور پھر اچانک حملہ کر دیا۔ ایسی بزدلانہ کارروائیاں انہیں خوفزدہ نہیں کر سکتیں۔

شہزاد اکبر نے مزید کہا کہ پولیس حملہ آور اور حملہ کروانے والوں کی تلاش میں ہے اور انہیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا۔ انہوں نے پولیس تفتیش کے باعث سی سی ٹی وی فوٹیج یا تصاویر شیئر کرنے سے معذرت کی اور قانون پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔

انہوں نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ انگلینڈ کو ہر فرد کے لیے محفوظ بنایا جائے، چاہے اختلاف رکھنے والے ہی کیوں نہ ہوں۔

واضح رہے کہ اس سے قبل 2023ء میں بھی برطانوی دارالحکومت لندن میں شہزاد اکبر مبینہ تیزاب حملے میں زخمی ہوئے تھے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سال 2025 میں پاکستانی ڈراموں کے ناپسندیدہ جوڑے  

سال 2025 میں پاکستانی ڈراموں کے ناپسندیدہ جوڑے  

 Dec 26, 2025 11:47 AM |
غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر فلم بنانے والے فلسطین کے مزاحمتی ہدایتکار انتقال کرگئے

غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر فلم بنانے والے فلسطین کے مزاحمتی ہدایتکار انتقال کرگئے

 Dec 26, 2025 12:25 AM |
برطانوی اداکارہ نے طلاق کے بعد شوہر کے قریبی دوست کو جیون ساتھی چُن لیا

برطانوی اداکارہ نے طلاق کے بعد شوہر کے قریبی دوست کو جیون ساتھی چُن لیا

Dec 25, 2025 11:40 PM |

متعلقہ

Express News

خلائی سائنس میں 2025 سنگ میل، 2026 میں پہلا پاکستانی خلائی اسٹیشن بھیجا جائے گا، سپارکو

Express News

پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت میں اہلیت نہیں اور ان کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، فواد چوہدری

Express News

فیلڈ مارشل سے اردن کی مسلح افواج کے سربراہ کی ملاقات، دفاعی تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق

Express News

اسپیکر کے پی اسمبلی کی وزیراعظم سے امن جرگے کے فیصلوں پرعمل درآمد کیلئے تعاون کی درخواست

Express News

اسلام آباد ہائیکورٹ کا بھی کل چھٹی کا اعلان

Express News

مذاکرات یا احتجاج؛ عمران خان نے تمام اختیارات اچکزئی اور ناصر عباس کو دے دیے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو