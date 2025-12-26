لاہور ہائیکورٹ نے بھائی بہن کے درمیان 16 سال پرانا وراثتی جائیداد کا تنازع حل کر دیا

بھائی نے اپنے حق میں زبانی تحفے کے ذریعے بہن کو وراثتی جائیداد میں حصے سے محروم کیا

ویب ڈیسک December 26, 2025
facebook whatsup
(فوٹو : فائل)

لاہور ہائیکورٹ نے بھائی کا وارثتی جائیداد زبانی تحفے میں ملنے کا دعویٰ مسترد کرتے ہوئے وارثتی جائیداد سے بہن کو حصہ دینے کا سیشن کورٹ کا فیصلہ درست قرار دیا۔

جسٹس رسال حسن سید نے شہری محمد ریاض کی اپیل پر 9 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔

فیصلے میں لکھا ہے کہ درخواست گزار کے مطابق والد نے 2009 میں ساری جائیداد زبانی تحفے کے ذریعے اسکے نام کر دی لیکن درخواست گزار زبانی تحفے میں ملنے والی جائیداد کے ثبوت پیش نہیں کر سکا، بھائی نے اپنے حق میں زبانی تحفے کے ذریعے بہن کو وراثتی جائیداد میں حصے سے محروم کیا۔

فیصلے کے مطابق زبانی تحفے کا بینیفشری ہونے کے ناطے درخواست گزار کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحفے کو ثابت کرے لیکن درخواست گزار نہیں بتا سکا کہ تحفہ کب، کہاں، وقت اور کن گواہوں کی موجودگی میں دیا گیا۔ درخواست گزار کوئی ایسی دستاوایزات پیش نہیں کر سکا جس پر تحفہ دینے والے والد کے دستخط یا انگوٹھے کا نشان ہو۔

درخواست گزار نے اعتراض عائد کیا کہ بہن نے تاخیر سے دعویٰ دائر کیا، بھائی غیرقانونی طور پر مرحوم باپ کی وراثتی جائیداد سے بہن کا حق ہتھیانے کی کوشش کر رہا تھا، وراثتی حق سے متعلق دعویٰ محض مدتِ معیاد کی بنیاد پر ناقابلِ سماعت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وراثتی معاملات میں مدتِ معیاد کا آغاز اس دن سے ہوتا ہے جب کسی شریکِ وارث کا حق مسترد کیا جائے۔

تحریری فیصلے میں لکھا ہے کہ ریکارڈ کے مطابق فریقین کی سرگودھا میں وارثتی جائیداد تھی، والد کے انتقال کے بعد 2009 میں وراثتی جائیداد بھائی اور بہن کو منتقل ہوئی۔ درخواست گزار ایک سال تک وارثتی جائیداد سے ہونے والی آمدن کا حصہ بہن کو دیتا رہا جبکہ ایک سال بعد بہن نے اپنے وارثتی کی پارٹیشن کرنے کا مطالبہ کیا، انکوئری پر پتہ چلا کہ بھائی نے جعلسازی سے ساری جائیداد اپنے نام کر والی۔

بہن کے مطابق اس نے کبھی کسی کو تحفہ نہیں دیا اور نا والد نے اسے کسی تحفے کے بارے میں بتایا، بہن نے بھائی سے وارثتی جائیداد میں حصے کے لیے سول کورٹ میں دعویٰ دائر کیا۔ سول عدالت نے 2022 میں بھائی  کا تحفہ درست تسلیم کرتے ہوئے بہن کا دعویٰ مسترد کر دیا جس پر بہن نے سول کورٹ کے فیصلے کے خلاف سیشن کورٹ میں اپیل دائر کی۔

سیشن کورٹ نے 11 نومبر 2022 کو سول کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے بہن کو حصہ دینے کا حکم دیا۔ بھائی محمد ریاض نے سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائیکورٹ میں اپیل دائر کی۔ درخواست گزار کے مطابق زبانی تحفہ تصدیق شدہ ہے لہٰذا بہن کا دعویٰ قابل سماعت ہی نہیں تھا۔

تحریری فیصلے میں واضح لکھا گیا کہ سیشن کورٹ کا بھائی کو وراثتی جائیداد سے بہن کو حصہ دینے کا فیصلہ درست ہے، عدالت درخواست گزار کی اپیل کو میرٹ پر مسترد کرتی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سال 2025 میں پاکستانی ڈراموں کے ناپسندیدہ جوڑے  

سال 2025 میں پاکستانی ڈراموں کے ناپسندیدہ جوڑے  

 Dec 26, 2025 11:47 AM |
غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر فلم بنانے والے فلسطین کے مزاحمتی ہدایتکار انتقال کرگئے

غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر فلم بنانے والے فلسطین کے مزاحمتی ہدایتکار انتقال کرگئے

 Dec 26, 2025 12:25 AM |
برطانوی اداکارہ نے طلاق کے بعد شوہر کے قریبی دوست کو جیون ساتھی چُن لیا

برطانوی اداکارہ نے طلاق کے بعد شوہر کے قریبی دوست کو جیون ساتھی چُن لیا

Dec 25, 2025 11:40 PM |

متعلقہ

Express News

خلائی سائنس میں 2025 سنگ میل، 2026 میں پہلا پاکستانی خلائی اسٹیشن بھیجا جائے گا، سپارکو

Express News

پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت میں اہلیت نہیں اور ان کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، فواد چوہدری

Express News

فیلڈ مارشل سے اردن کی مسلح افواج کے سربراہ کی ملاقات، دفاعی تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق

Express News

اسپیکر کے پی اسمبلی کی وزیراعظم سے امن جرگے کے فیصلوں پرعمل درآمد کیلئے تعاون کی درخواست

Express News

اسلام آباد ہائیکورٹ کا بھی کل چھٹی کا اعلان

Express News

مذاکرات یا احتجاج؛ عمران خان نے تمام اختیارات اچکزئی اور ناصر عباس کو دے دیے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو