متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید النہیان پاکستان پہنچ گئے

اماراتی صدر کا دورہ پاکستان دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات میں ایک نئی جہت قرار دیا جا رہا ہے

ویب ڈیسک December 26, 2025
اسلام آباد:

متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید النہیان پاکستان پہنچ گئے ہیں اور ان کا طیارہ نورخان ایئربیس پر لینڈ کرگیا ہے۔

اماراتی صدر کا یہ دورہ پاکستان دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات میں ایک نئی جہت قرار دیا جا رہا ہے۔ شیخ محمد بن زاید النہیان کا پاکستان کا دورہ دونوں ملکوں کے مابین طویل المدتی برادرانہ و دیرینہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔

واضح رہے کہ معزز مہمان کی پاکستان آمد کے موقع پر صدر مملکت  آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف سمیت اعلیٰ شخصیات سے ملاقاتیں بھی شیڈول ہیں، قبل ازیں وفاقی داراالحکومت کی  انتظامیہ نے آج اسلام آباد میں تعطیل کا اعلان بھی کیا تھا۔

دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا تھا کہ متحدہ عرب امارات کے صدرکے ہمراہ وزرا اور سینئرحکام پرمشتمل اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہوگا۔ اس اہم دورے کے دوران دوطرفہ تعلقات، خطے اور عالمی سطح کے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔

معزز مہمان کو سرزمین پاکستان پر خوش آمدید کہتے ہیں، مریم نواز

دوسری جانب وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے متحدہ عرب امارت کے صدر شیخ محمد بن  زاید النہیان کے دورہ پاکستان کا خیر مقدم  کرتے ہوئے اہل پنجاب کی جانب سے انہیں خوش آمدید کا پیغام دیا ہے۔

اپنے بیان میں مریم نواز شریف نے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارت کے درمیان تعلقات لازوال اور بے مثال ہیں۔  قابل احترام اماراتی صدر کا پہلا سرکاری دورہ باعث فخر ہے، ہم انہیں  پاکستان سرزمین پر خوش آمدید کہتے ہیں ۔

مریم نواز نے کہا کہ صدر محمد بن  زاید النہیان کا دورہ باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا ۔
