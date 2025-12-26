’دی لائن کنگ‘ کی سابق اداکارہ کو قتل کردیا گیا، بوائے فرینڈ گرفتار  

اداکارہ کی لاش ملی جسے چاقو کے وار سے ہلاک کیا گیا تھا، پولیس چیف کی تصدیق

ویب ڈیسک December 26, 2025
facebook whatsup

فلم ’دی لائن کنگ‘ میں ینگ نالا کے کردار سے شہرت حاصل کرنے والی براڈوے کی معروف اداکارہ امانی ڈایا اسمتھ کو چاقو کے وار سے قتل کردیا گیا جس کے الزام میں اداکارہ کے بوائے فرینڈ کو گرفتار کرلیا گیا۔

نیو جرسی کے مڈل سیکس کاؤنٹی حکام کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ انہیں اتوار کو صبح کے وقت ایک رہائش گاہ پر چاقو حملے کیا اطلاع موصول ہوئی۔

بعد ازاں، پراسیکیوٹر یولانڈا سِکون اور ایڈیسن پولیس چیف تھامس برائن نے تصدیق کی کہ نیو جرسی میں ایک گھر کے اندر سے اداکارہ امانی ڈایا اسمتھ کی لاش ملی جسے چاقو کے وار سے ہلاک کیا گیا تھا۔  

پولیس کے مطابق اداکارہ کو فوری طور پر نیو برنسوک کے رابرٹ ووڈ جانسن یونیورسٹی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں انہیں مردہ قرار دے دیا گیا۔

ابتدائی تفتیش کے دوران پولیس حکام نے بتایا کہ اداکارہ کو مبینہ طور پر ان کے بوائے فرینڈ جارڈن ڈی جیکسن-اسمال نے قتل کیا تھا جسے حراست میں لے لیا گیا اور ان پر قتل سمی دیگر الزامات عائد کیے گے ہیں۔  

اداکارہ اسمتھ کے اہلِ خانہ نے ان کے قتل کے بعد ’گو فنڈ می‘ نام کے ایک پیچ بھی بنایا۔

اداکارہ کے اہلخانہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امانی ڈایا اسمتھ  کی عمر 25 سال تھی، اور ان کے پسماندگان میں 3 سالہ بیٹا، والدین، دو کمر عمر بہن بھائی شامل ہیں۔  
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’دی لائن کنگ‘ کی سابق اداکارہ کو قتل کردیا گیا، بوائے فرینڈ گرفتار  

’دی لائن کنگ‘ کی سابق اداکارہ کو قتل کردیا گیا، بوائے فرینڈ گرفتار  

 Dec 26, 2025 01:40 PM |
فیصل قریشی کی فٹنس کا راز کیا ہے؟ ویڈیو وائرل

فیصل قریشی کی فٹنس کا راز کیا ہے؟ ویڈیو وائرل

Dec 26, 2025 12:16 PM |
2025 کے پاکستانی ڈراموں کی وہ جوڑیاں جنہیں بلکل پسند نہیں کیا گیا

2025 کے پاکستانی ڈراموں کی وہ جوڑیاں جنہیں بلکل پسند نہیں کیا گیا

 Dec 26, 2025 12:08 PM |

متعلقہ

Express News

برطانوی اداکارہ نے طلاق کے بعد شوہر کے قریبی دوست کو جیون ساتھی چُن لیا

Express News

ہریتک روشن کا بیٹوں کے ساتھ ڈانس، ویڈیو وائرل

Express News

مشہور شوبز شخصیات نے کرسمس کس طرح منایا؟ تصاویر وائرل

Express News

اداکار جیمز رینسون نے جنسی زیادتی سے بچایا تھا، خاتون کا انکشاف

Express News

دھرندھر کی کامیابی کے بعد سیکوئل کا اعلان، ریلیز ڈیٹ بھی سامنے آگئی

Express News

نیٹ فلکس لیاری پر سیریز بنانے کا خواہشمند، مرکزی کردار میرا ہوگا، نبیل گبول

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو