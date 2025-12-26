اسلام آباد میں بین الصوبائی ڈکیت گینگ کے ساتھیوں کی پولیس ٹیم پر فائرنگ

ساتھی ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے

ویب ڈیسک December 26, 2025
facebook whatsup

اسلام آباد میں بین الصوبائی ڈکیت گینگ کے ساتھیوں کی پولیس ٹیم پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق پولیس اسلام آباد تھانہ کھنہ کی حدود میں بین الصوبائی ڈکیت گینگ کے ساتھیوں نے پولیس ٹیم پر فائرنگ کی۔

پولیس ریڈنگ ٹیم ڈکیت گینگ کے ممبران کو گرفتار کرکے واپس جا رہی تھی۔ راستے میں چھپے ملزمان کے ساتھیوں نے پولیس ریڈنگ ٹیم پر فائرنگ کر دی۔ 

ساتھیوں کی فائرنگ سے گرفتار تین ملزمان زخمی ہوئے جبکہ پولیس ٹیم بلٹ پروف جیکٹس اور حفاظتی اقدامات کی وجہ سے محفوظ رہی-

گرفتار ملزمان نے تھانہ کھنہ کی حدود میں فارمیسی سمیت دیگر  واردتوں کا بھی انکشاف کیا۔ گرفتار ملزمان اسلام آباد اور راولپنڈی میں شاپس رابری ،راہزنی کے متعدد مقدمات میں مطلوب تھے۔ ساتھی ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کینسر کے خلاف جنگ میں انجلین ملک کی بڑی کامیابی

کینسر کے خلاف جنگ میں انجلین ملک کی بڑی کامیابی

 Dec 26, 2025 04:42 PM |
’دی لائن کنگ‘ کی سابق اداکارہ کو قتل کردیا گیا، بوائے فرینڈ گرفتار  

’دی لائن کنگ‘ کی سابق اداکارہ کو قتل کردیا گیا، بوائے فرینڈ گرفتار  

 Dec 26, 2025 01:40 PM |
فیصل قریشی کی فٹنس کا راز کیا ہے؟ ویڈیو وائرل

فیصل قریشی کی فٹنس کا راز کیا ہے؟ ویڈیو وائرل

 Dec 26, 2025 02:43 PM |

متعلقہ

Express News

خلائی سائنس میں 2025 سنگ میل، 2026 میں پہلا پاکستانی خلائی اسٹیشن بھیجا جائے گا، سپارکو

Express News

پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت میں اہلیت نہیں اور ان کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، فواد چوہدری

Express News

فیلڈ مارشل سے اردن کی مسلح افواج کے سربراہ کی ملاقات، دفاعی تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق

Express News

اسپیکر کے پی اسمبلی کی وزیراعظم سے امن جرگے کے فیصلوں پرعمل درآمد کیلئے تعاون کی درخواست

Express News

اسلام آباد ہائیکورٹ کا بھی کل چھٹی کا اعلان

Express News

مذاکرات یا احتجاج؛ عمران خان نے تمام اختیارات اچکزئی اور ناصر عباس کو دے دیے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو