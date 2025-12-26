شام کے صوبے حمص میں ایک علوی اکثریتی علاقے کی مسجد میں جمعہ کی نماز کے دوران دھماکا ہوا، جس کے نتیجے میں تین افراد جاں بحق اور پانچ زخمی ہو گئے۔
مقامی حکام کے مطابق دھماکا نماز کے دوران پیش آیا جس سے مسجد اور اطراف کے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں بعض کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔
شامی سرکاری میڈیا کے مطابق سکیورٹی فورسز نے واقعے کے فوراً بعد مسجد اور اس کے گردونواح کو گھیرے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے کی نوعیت اور اس کے محرکات کا تعین کیا جا رہا ہے۔
ابتدائی معلومات کے مطابق دھماکا خودکش حملہ آور کی کارروائی یا مسجد میں پہلے سے نصب کیے گئے دھماکہ خیز مواد کے باعث ہو سکتا ہے، تاہم حتمی تصدیق تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی کی جائے گی۔
تاحال کسی بھی گروہ نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، جبکہ سکیورٹی ادارے مختلف پہلوؤں سے واقعے کی تفتیش کر رہے ہیں۔