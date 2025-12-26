2025 میں ٹک ٹاک پر پاکستانیوں نے سب سے زیادہ کیا سرچ کیا؟

پاکستانی صارفین نے اس ایپ کو صرف تفریح کے لیے نہیں بلکہ دیگر کاموں کےلیے بھی استعمال کیا

ویب ڈیسک December 26, 2025
facebook whatsup

مقبول ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم ٹک ٹاک نے سال 2025 کےلیے پاکستان میں سب سے زیادہ تلاش کیے جانے والے موضوعات اور شخصیات کے تفصیلی اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔

رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستانی صارفین نے اس ایپ کو صرف تفریح کے لیے نہیں بلکہ معلومات حاصل کرنے، خریداری کے فیصلے کرنے، تعلیمی رہنمائی اور نئے ہنر سیکھنے کے لیے بھی بھرپور استعمال کیا۔

جنوبی ایشیا میں ٹک ٹاک کے کانٹینٹ آپریشنز کی سربراہ عمیس نوید کے مطابق، ٹک ٹاک سرچ پاکستان میں روزمرہ زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکی ہے۔ صارفین نہ صرف ویڈیوز دیکھ رہے ہیں بلکہ حقیقی وقت میں معلومات اور سیاق و سباق بھی تلاش کر رہے ہیں، چاہے ویک اینڈ ٹرپ کی منصوبہ بندی ہو یا کسی پروڈکٹ کے ریویو۔


صحت اور فٹنس

2025 میں فٹنس ٹاک کی تلاش میں 66 فیصد اضافہ ہوا، جو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستانی اپنی صحت اور ورزش کے طریقوں کے حوالے سے زیادہ باشعور ہو گئے ہیں اور ویڈیو رہنمائی کو ترجیح دے رہے ہیں۔


سیاحت اور کھانے

پاکستانیوں کی سیاحت اور کھانے سے محبت بھی ڈیجیٹل دنیا میں نمایاں رہی۔ سیاحتی مواد کی تلاش میں 53 فیصد اضافہ ہوا، جب کہ کھانوں کی تلاش میں 52 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد سب سے زیادہ دیکھے جانے والے سیاحتی مقام رہا، اس کے بعد ہنزہ کا ’التت فورٹ‘، دریائے چناب، لاہور اور کراچی شامل ہیں۔ روایتی کھانوں ’بریانی‘ اور ’آلو‘ کے علاوہ وائرل فوڈ ٹرینڈز جیسے ’لاوا برگر‘، ’ماچا ڈرنک‘ اور ’دبئی چاکلیٹ‘ نے بھی صارفین کی دلچسپی حاصل کی۔


کرکٹ اور شوبز

کرکٹ ہمیشہ کی طرح مقبول ترین موضوع رہا۔ شائقین نے بابر اعظم کی سینچری، پاکستان بمقابلہ جنوبی افریقہ اور انڈیا کے خلاف میچز کے لمحات سب سے زیادہ سرچ کیے۔ کھلاڑیوں میں بابراعظم، ویرات کوہلی اور حارث رؤف سرِفہرست رہے۔

شوبز انڈسٹری میں پاکستانی ڈرامے، ترک سیریز اور ریئلٹی شو ’تماشا‘ و ’ہم ایوارڈز‘ سب سے زیادہ زیر بحث رہے۔


لائف اسٹائل اور ٹیکنالوجی

رپورٹ میں یہ بھی سامنے آیا کہ خواتین نے ’مہندی کے ڈیزائن‘ تلاش کیے، جبکہ ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھنے والے صارفین نے مصنوعی ذہانت (AI) کے استعمال، پرامپٹس اور سافٹ ویئر اپ ڈیٹس کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔

مصنوعات خریدنے سے پہلے پروڈکٹ ریویوز دیکھنا بھی ٹاپ ٹرینڈز میں شامل رہا، جو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستانی صارفین اب زیادہ سوچ سمجھ کر فیصلے کر رہے ہیں۔
 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کینسر کے خلاف جنگ میں انجلین ملک کی بڑی کامیابی

کینسر کے خلاف جنگ میں انجلین ملک کی بڑی کامیابی

 Dec 26, 2025 04:42 PM |
’دی لائن کنگ‘ کی سابق اداکارہ کو قتل کردیا گیا، بوائے فرینڈ گرفتار  

’دی لائن کنگ‘ کی سابق اداکارہ کو قتل کردیا گیا، بوائے فرینڈ گرفتار  

 Dec 26, 2025 01:40 PM |
فیصل قریشی کی فٹنس کا راز کیا ہے؟ ویڈیو وائرل

فیصل قریشی کی فٹنس کا راز کیا ہے؟ ویڈیو وائرل

 Dec 26, 2025 02:43 PM |

متعلقہ

Express News

برطانوی اداکارہ نے طلاق کے بعد شوہر کے قریبی دوست کو جیون ساتھی چُن لیا

Express News

ہریتک روشن کا بیٹوں کے ساتھ ڈانس، ویڈیو وائرل

Express News

مشہور شوبز شخصیات نے کرسمس کس طرح منایا؟ تصاویر وائرل

Express News

اداکار جیمز رینسون نے جنسی زیادتی سے بچایا تھا، خاتون کا انکشاف

Express News

دھرندھر کی کامیابی کے بعد سیکوئل کا اعلان، ریلیز ڈیٹ بھی سامنے آگئی

Express News

نیٹ فلکس لیاری پر سیریز بنانے کا خواہشمند، مرکزی کردار میرا ہوگا، نبیل گبول

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو