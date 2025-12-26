بگ بیش لیگ میں بابر اعظم ایک بار پھر بری طرح ناکام

سڈنی سکسرز نے میلبرن اسٹارز کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی

ویب ڈیسک December 26, 2025
بگ بیش لیگ میں سڈنی سکسرز کی نمائندگی کرنے والے پاکستان کے مایہ ناز بیٹسمین ایک بار پھر بری طرح ناکام ہوگئے۔

جمعہ کو سڈنی سکسرز اور میلبرن اسٹارز کے درمیان کھیلے گئے میچ میں بابر اعطم صرف دو رنز بناسکے اور ٹام کوران کی گیند پر کیچ آؤٹ ہوگئے۔

میچ میں میلبرن اسٹارز کی نمائندگی کرنے والے حارث رؤف نے 37 رنز کے عوض ایک وکٹ حاصل کی۔

سڈنی سکسرز نے میلبرن اسٹارز کو جیت کیلئے 145 رنز کا ہدف دیا تھا جو اس نے 17.3 اوورز میں حاصل کرکے سات وکٹوں سے فتح سمیٹ لی۔

واضح رہے کہ رواں سیزن میں بابر اعظم نے پہلے میچ میں 2 رنز، دوسرے میں 9 رنز اور تیسرے میچ میں 58 رنز بنائے تھے۔

 
