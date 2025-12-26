کراچی: ماڈل کالونی میں شہری سے واردات کی ویڈیو وائرل

اسٹریٹ کرمنلز نے گھر کے سامنے کھڑے نوجوان کو پستول دکھا کر موبائل فون چھین لیا

ویب ڈیسک December 26, 2025
facebook whatsup
کراچی:

ماڈل کالونی میں شہری سے واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج وائرل ہوگئی۔

تفصیلات کے مطابق ماڈل کالونی کے علاقے شیٹ نمبر 26 ملیر جعفر باغ کے قریب شہری سے اسٹریٹ کرائم کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

موٹرسائیکل سوار دو اسٹریٹ کرمنلز نے گھر کے سامنے کھڑے نوجوان کو پستول دکھا کر موبائل فون چھین لیا۔

 فوٹیج میں دیکھا گیا کہ نوجوان شہری اپنے گھر کے باہر موٹرسائیکل کے پاس کھڑا موبائل فون استعمال کر رہا ہے اسی دوران موٹرسائیکل سوار 2 ملزمان اچانک نمودار ہوئے اور موٹرسائیکل کی عقبی سیٹ پر بیٹھے شخص نے پستول کھا کر اس سے موبائل فون چھینا۔

چند سیکنڈ کھڑے ہو کر بات چیت کی اور دھمکیاں دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، واردات کے فوری بعد مثاثرہ شہری جو گھبرایا ہوا لگ رہا تھا فوری طور پر گھر کے اندر چلا گیا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پاکستان کا پہلا ’ریپ‘‘ ریئلٹی شو، طلحہ انجم اور بوہیمیا کا کردار کیا ہوگا؟

پاکستان کا پہلا ’ریپ‘‘ ریئلٹی شو، طلحہ انجم اور بوہیمیا کا کردار کیا ہوگا؟

 Dec 26, 2025 06:02 PM |
2025 میں ٹک ٹاک پر پاکستانیوں نے سب سے زیادہ کیا سرچ کیا؟

2025 میں ٹک ٹاک پر پاکستانیوں نے سب سے زیادہ کیا سرچ کیا؟

 Dec 26, 2025 06:10 PM |
کینسر کے خلاف جنگ میں انجلین ملک کی بڑی کامیابی

کینسر کے خلاف جنگ میں انجلین ملک کی بڑی کامیابی

 Dec 26, 2025 04:42 PM |

متعلقہ

Express News

خلائی سائنس میں 2025 سنگ میل، 2026 میں پہلا پاکستانی خلائی اسٹیشن بھیجا جائے گا، سپارکو

Express News

پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت میں اہلیت نہیں اور ان کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، فواد چوہدری

Express News

فیلڈ مارشل سے اردن کی مسلح افواج کے سربراہ کی ملاقات، دفاعی تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق

Express News

اسپیکر کے پی اسمبلی کی وزیراعظم سے امن جرگے کے فیصلوں پرعمل درآمد کیلئے تعاون کی درخواست

Express News

اسلام آباد ہائیکورٹ کا بھی کل چھٹی کا اعلان

Express News

مذاکرات یا احتجاج؛ عمران خان نے تمام اختیارات اچکزئی اور ناصر عباس کو دے دیے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو